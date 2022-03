Tras conocerse que Nación les entregará una asistencia de $120.000 a "canillitas", a raíaz de la "crítica situación" que atraviesa el sector con una importante disminución de las ventas de diarios y revistas, ADNSUR recorrió algunos escaparates de la ciudad y habló con sus responsables.

"Quizá va a servir para pagar la luz o algún impuesto que se esté debiendo. No es tanto pero es bien recibido", dijo uno de ellos.

"Es una ayuda que realmente necesitamos yo y todos los colegas porque no estamos trabajando normalmente; el material no nos llega todo; los diarios de Buenos Aires no llegan como antes", explicó otro vendedor de diarios y revistas a ADNSUR.

"Creo que es el peor momento que estamos pasando porque en otras épocas se vendía y la plata valía. Hoy en día $1000 son $100. Nosotros dependemos de todo lo que puede ingresar en el escaparate. Los impuestos han subido mucho; nosotros pagamos a la municipalidad, servicios. Nos vendría bien", resumió el dueño de uno de los escaparates consultados.

Entregarán una asistencia de $120.000 para "canillitas"

"Las revistas llegan los martes y viernes a Comodoro. Antes llegaban martes, viernes y sábados y ahora son dos días nada más. Hay revistas que dejaron de salir... A veces baja y a veces sube la cantidad que te mandan, de acuerdo a lo que se vende. Antes de la pandemia estaba entre los 50 o 60 diarios. Ahora apenas si llegamos a vender 30 diarios por día", comparó el comerciante.