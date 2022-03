El secretario de Planificación Urbana y Servicios Públicos de Comodoro, Luis Ferrero informó este miércoles que están avanzadas las gestiones para que un organismo nacional aporte financiamiento para la instalación de medidores de agua en Comodoro Rivadavia, que será necesario ir reemplazando por las antiguas conexiones en forma paulatina, con un costo que podrá ser afrontado a lo largo de dos años.

“La discusión para instalar medidores tiene que ver con un paquete medidas para hacer un uso cada vez más racional de la escasa cantidad de agua que tenemos en la cuenca del senguer -dijo Ferrero-. Está claro que con estos instrumentos no vamos a resolver nada ni vamos a atenuar la bajanate de los niveles del lago. Todo conforma un conjunto de acciones, que estamos obligados a tomar como sociedad madura y moderna que somos”.

En diálogo con Actualidad 2.0, el funcionario local dijo que se espera concretar el financiamiento que aportará el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) a través de la SCPL, para que los usuarios puedan acceder a un plan de cuotas que se distribuirá a lo largo de dos años.

“El costo estimado hoy está entre 50 y 70 mil pesos -indicó-, siempre que sea una instalación simple y no haya que romper una vereda y repararla posteriormente, porque en ese caso la instalación se encarece más”.

Ferrero recordó que hoy toda conexión nueva que se requiere se habilita con el medidor de agua instalado, lo que irá haciendo crecer la proporción del sistema de agua medida en forma paulatina. Por otro lado, se aputa a avanzar con reemplazos de antiguas conexiones, en un plan que abarca un número inicial de 5.000 frentistas, que accederán al financiamiento mencionado.

“Se están ultimando los detalles y falta muy poco estimo que se puede estar definiendo en los próximos días”, anticipó Ferrero.

“Quienes usan racionalmente el agua no notarán diferencias en el cobro del servicio”

El funcionario fue consultado además si esto implica un salto en la factura que se paga mensualment esobre el servicio.

“Cualquier vecino que usa racionalmente el agua no debería notar grandes cambios -respondió-. Ahora, si hace un uso indiscriminado y deja canillas abiertas, o no repara las pérdidas y llena y vacía piletas permanentemente, entonces sí va a notar diferencias”.

Ante las quejas de vecinos que tienen que afrontar el costo de la instalación, planteó que “debemos hacerlo por nuestra responsabilidad ciudadana. Creemos que el costo no es tan elevado y hemos hecho muchos esfuerzos para poder pagarlo en cuotas, a dos años. No nos gusta, pero es parte de la responsabilidad que debemos asumir. Hoy si alguien solicita una conexión de energía eléctrica también paga el costo del medidor y no lo cuestiona, porque está acostrumbado y es así. El problema del agua es mucho más grave”.

Plantas desalinizadoras: “Son muy costosas”

En cuanto a la alterantiva de las plantas desalinizadoras de agua de mar, Ferrero confirmó que se está estudiando esa opción, pero advirtió que tampoco sería una solución en sí misma, por los altos costos que hoy implica.

“Una planta desalinizadora de 5.000 metros cúbicos por día tiene un costo de 5 millones de dólares -advirtió-. Son números muy grandes y hay que sumarles el costo de la energía, en el que también tenemos problemas energéticos para resolver. Para tener una idea, hoy el acueducto traslada 5.000 metros cúbicos por hora, mientras que una planta de estas características aportaría sólo el equivalente a una hora. El costo del agua desalinizada es sensiblemente superior al agua en block que trasladamos desde nuestras fuentes habituales, ya sea el lago Musters o los acuíferos subterráneos”.