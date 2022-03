El gobierno nacional reglamentó días atrásla Ley de Etiquetado Frontal, que prevé la implementación de octágonos negros para alertar sobre alimentos no saludables en los paquetes de los productos alimenticiosos.

Paula Aquino, presidente de la Asociación de Nutricionistas de Chubut, recorrió junto a ADNSUR el Hiper Chango Más para conocer cuáles son los datos que cambiarán en los productos a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetados.

“Las grandes empresas tienen 9 meses para implementar la primera etapa, que contempla una reducción gradual del porcentaje de los nutrientes críticos , en tanto, el plazo para las pequeñas y medianas es de 15 meses”, precisó.

La segunda etapa contempla llegar "a los límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)" fija un plazo de 18 meses a "todas" las empresas.

La profesional reconoció que sin dudas este etiquetado frontal viene a facilitar un consumo consiente, porque directamente al ver el octágono negro el consumidor va a saber que esto quiere decir que “ese alimento esta excedido en uno de los nutrientes críticos"

Y explicó que podrá haber uno o más octágonos negro en un producto si es que hay nutrientes que no son saludables para la salud. Y también habrá un sello que permitirá establecer aquellos productos que tienen presencia de cafeína, o edulcorantes que no son aptos para niños.

En diálogo con ADNSUR, Aquino explicó que actualmente los paquetes de alimentos son pocos claros con letra muy chiquita y es difícil poder encontrar fácilmente los ingredientes, por lo que una persona que no tiene educación alimenticia no puede identificar claramente si es bueno o no.

Finalmente, recordó que no estará permitida la publicidad dirigida a niños de aquellos alimentos con octágonos, como tampoco este tipo de productos podrán ser vendidos en cantinas escolares, evitando que consuman alimentos no saludables y opten por frutas o cereales bajos en azúcar.