La empresa matriz de Facebook, Meta habría contratado a un lobby republicano en Estados Unidos para crear una campaña nacional de noticias falsas sobre los peligros de utilizar la red social TikTok, según divulgó el periódico The Washington Post.



De acuerdo con la publicación, Facebook pagó a la consultora republicana Targeted Victory para que publicara artículos de opinión y cartas al editor en los principales medios de comunicación regionales para debilitar a su principal competidora de origen chino, propiedad de ByteDance.



Así lo confirmaron varios empleados de Targeted Victory, que filtraron una serie de correos electrónicos a este medio para demostrar que desarrollaron una campaña mediática para alertar a los usuarios más jóvenes estadounidenses de los peligros de utilizar la aplicación, según indicó la agencia Europa Press.



Uno de esos correos electrónicos incluye la declaración de intenciones de uno de los directores de este grupo de presión republicano, que señaló que TikTok es la aplicación "número uno en compartir datos de los jóvenes y adolescentes que la utilizan".



En esta campaña de desinformación se animó también a los miembros de Targeted Victory a destacar que, debido al auge de TikTok, la plataforma estaba consiguiendo desviar la atención de las medidas realizadas por Meta en materia de privacidad y antimonopolio.



En otros correos electrónicos, este lobby republicano instó a sus socios y empleados a filtrar en los medios locales supuestas conductas peligrosas asociadas con TikTok que pudiesen poner en riesgo a los adolescentes.



En relación a eso, The Washington Post recoge que un portavoz de la plataforma china indicó que TikTok estaba "profundamente preocupada" por "el avivamiento de los informes de los medios locales sobre supuestas tendencias" que no habían sido advertidas en su plataforma.



Desde este diario han informado de que Targeted Victory se ha negado a aclarar más detalles sobre la campaña y solamente ha indicado que está "orgullosa" del trabajo que ha hecho durante los años que ha estado colaborando con Meta.

