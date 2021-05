Aseguran que el ibuprofeno no aumenta el riesgo de gravedad en pacientes con coronavirus

Los medicamentos antiinflamatorios de la familia del ibuprofeno no aumentan el riesgo de enfermar gravemente de coronavirus ni de morir, contrariamente a lo que se temía al principio de la pandemia, según un estudio.



"El uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) no se asocia con un aumento de la mortalidad ni de la gravedad del Covid-19", según un estudio de las autoridades sanitarias británicas, publicado en la revista médica The Lancet Rheumatology.



"Ahora tenemos una prueba clara de que los AINE pueden emplearse con toda seguridad en pacientes con Covid", según Ewen Harrison, de la Universidad de Edimburgo y autor principal del estudio llevado a cabo entre 72.000 pacientes, según informó la agencia AFP.



El uso de este tipo de medicamentos está generalizado contra la fiebre y dolores comunes. Su sustancia activa es el ibuprofeno, y en menor medida el ketoprofeno.



Al principio de la pandemia se temió que estos agravaran la infección y la OMS recomendó a las personas con síntomas asociados al Covid que no se automedicaran con ibuprofeno.



La Agencia Europa de Medicamentos (EMA) ya había adelantado que no había "ninguna prueba científica" de que el ibuprofeno agravara la enfermedad.



El estudio se basa en los datos de 72.000 enfermos de Covid que se medicaron con ibuprofeno antes de ser hospitalizados. Los autores admiten no obstante que no contaron con algunas informaciones, como la duración del tratamiento.