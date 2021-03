CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Un histórico hallazgo de la época colonial se produjo este jueves en Capital Federal, cuando un grupo de arqueólogos que investigaba una de las tantas propiedades del barrio porteño de San Telmo se topó con el piso de una casa del año 1810.

El descubrimiento fue realizado por el arqueólogo Daniel Schavelzon en colaboración con Flavia Zorzi y el historiador Francisco Girelli en la calle Bolívar 884 y 886, donde un empresario italiano planea construir un hostel. Durante las excavaciones, explicaron, se toparon con el piso de ladrillo de una propiedad que se encontraba en pie al momento de la conformación de la Primera Junta.

“Hay un tema de patrimonio en Buenos Aires. Si querés ver restos materiales de nuestra historia anterior a 1810 no los hay. El Cabildo es una truchada que hizo (el arquitecto Juan Antonio) Buschiazzo en 1939. La Pirámide de Mayo está reconstruida. De las casas de las personalidades de nuestra libertad e independencia no hay una sola en pie. Por poner un ejemplo, la Jabonería de Vieytes no existe... Pero no es solo acá en la Capital. Ni hablar de la casa de Tucumán, que la demolieron y reconstruyeron. ¿Te das cuenta? Demolimos y destruimos todo lo material que había de cuando declaramos nuestra libertad e independencia. Habla bastante mal de nosotros y permite jugar con la memoria: cualquiera te puede vender cualquier verdura”, aseguró con enojo Schavelzon respecto a los elementos históricos de la Argentina en diálogo con Infobae.

Respecto a la casa a la que pertenecía el piso, explicó que el primer propietario del que hay registro es un ciudadano portugues.

“El propietario más antiguo del terreno que pudimos encontrar es Cosme Duarte, quien según un protocolo firmado ante el escribano don Pedro Núñez vendió el terreno al matrimonio de Francisco Goitia y Micaela Duarte en 1787”, señaló.

El frente de la casa donde se realizó el hallazgo (Foto: Daniel Schávelzon)

Si bien el grupo de trabajadores pensaba que se trataba de un terreno baldío durante aquellos tiempos, un documento realizado por Emir Reitano en su tesis para su doctorado en Historia de la Universidad de La Plata revela: “En otra situación mucho más modesta se encontraba Cosme Duarte, quien, al testar, declaraba como suya la casa en Alto de San Pedro en la calle de San Francisco compuesta de un cuarto de un tirante y una cocina de media agua. A su muerte dejó nada más que unas modestas deudas y algunas herramientas”.

Es por este motivo que Schavelzon sostiene que “el piso hallado es de una casa de 1810 o un poco antes. Decir 1810 suena fuerte, sino es así. No podemos dar con exactitud la fecha, las casas tardaban un año en construirse. Lo que sí sabemos en que en esa fecha había gente ahí”.

"Por la forma y el tamaño de lo hallado, creo que el piso pertenece a la galería, al exterior de la casa, que sostenían el alero del frente, sobre lo que hoy es Bolívar. El pilarcito encontrado daría constancia de ello. Las casas con galería hacia la calle no eran raras. Antes de 1810 eran comunes", concluye.