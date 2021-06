Este viernes 18 de junio, desde el Laboratorio Richmond finalizaron la producción de las primeras 448.625 dosis de la vacuna SputnikV. Las mismas fueron enviadas al operador logístico y sólo resta esperar la liberación final por parte de ANMAT y del Instituto Gamaleya.

"Agradecemos el arduo trabajo de nuestros profesionales para alcanzar este primer objetivo, y continuar con nuestro compromiso de tener producción local de vacunas. Es otro hito más en nuestro sueño de ayudar a vivir más y mejor", mencionaron desde la cuenta oficial de twitter.

El memorándum de entendimiento entre Richmond y el RDIF para comenzar a producir la Sputnik V en Argentina fue firmado en febrero pasado y el 20 de abril se anunció el acuerdo definitivo.

El proceso de terminación de las Sputnik V en el Laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras, significó congelar, descongelar, filtrar, incluir otras sustancias para equilibrar la fórmula y un control de calidad. En todo el proceso puede haber contaminación, de manera que se hace una verificación muy minuciosa.

Según creen en Richmond, la validación tardará unos 20 días porque los viales salen a Rusia pero la verificación no es inmediata: por ejemplo, el gobierno de Vladimir Putin extendió ahora el confinamiento una semana, de manera que no se sabe cuándo empieza el control. Para terminar, también hay un control de calidad de la Anmat, ya que el organismo regulador argentino no permite, sin su autorización, la aplicación de ninguna vacuna producida en una planta nueva sin su aprobación.