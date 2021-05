Argentina es el país con más muertes por covid por millón de habitantes

En medio de la segunda ola, Argentina lidera los países con mayor cantidad de muertes diarias por coronavirus en la actualidad. Contabiliza 16,46 fallecimientos por covid por millón y supera a Brasil, que registra 11,82 por millón, según registros del sitio especializado Our World in Data.

Este miércoles se registraron casi 40 mil casos positivos en nuestro país y el martes fue el récord de muertos (745). En medio de la lenta campaña de vacunación, el fin de semana, Argentina superó los 70 mil muertos.

CIFRAS QUE ALARMAN

Los casos positivos aumentaron de un total diario de alrededor de 5000 a principios de marzo a un récord de 35.000 esta semana, mientras que las muertes aumentaron de 112 a principios de marzo a un récord de 745 el martes, detalla Infobae.

Nuestro país se encuentra en tercer lugar en casos diarios después de India y Brasil, y cuarto en muertes por COVID, por detrás de India, Brasil y Estados Unidos, según detalla Our World in Data que fueron analizados en una publicación en The Guardian por el periodista argentino Uki Goñi.

Actualmente, Argentina tiene el mayor número de muertes por coronavirus por día en el mundo. El martes se registraron 16,46 muertes por covid por millón el martes, cuando en Brasil los fallecimientos por la enfermedad fueron 11,82 por millón.

En ese marco, las Terapias Intensivas están al límite de su capacidad en todo el país, con más del 90% de las camas con respirador ocupadas en Buenos Aires, CABA, Córdoba y Neuquén, según un censo realizado la semana pasada por la Sociedad Argentina de Cuidados Intensivos (SATI).

LENTITUD EN LA VACUNACIÓN

Preocupa, a su vez, la lentitud en la campaña de vacunación en el país y la poca cantidad de dosis que llegan a la Argentina. Hasta este jueves se aplicaron solo 10.549.521 vacunas, de las cuales 8.397.337 son personas que recibieron una sola dosis (18,5% de la población) y 2.152.184 personas recibieron las dos dosis (4,74% de la población), de acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Salud.

Nuestro país está en cuarto lugar en cuanto a la mortalidad por millón de habitantes en América del Sur, según información recopilada por la Unidad de Datos de Infobae, en función de los números provistos por la Universidad de Johns Hopkins.

Quien cuenta con mayor cantidad de fallecidos por cantidad de habitantes es Brasil, que tiene 2.084 fallecidos por millón de habitantes; luego siguen Perú, con 2.070 y Colombia, con 1.642. Y más abajo se encuentran Chile, 1.491; Bolivia, 1.195; Ecuador, 1.162; Paraguay, 1.090; Uruguay, 1.021 y, por último, Venezuela, con 84.

COLAPSO SANITARIO

El doctor Arnaldo Dubin, médico intensivista en La Plata, detalló que "Argentina se encuentra en una situación de colapso sanitario. Nuestros hospitales están desbordados y el eslabón débil de la cadena son nuestras unidades de vehículos intensivos, que tienen insuficientes recursos tecnológicos y humanos, insumos o medicinas”.

Detalló que "el marcador de este colapso es el aumento abrupto de la mortalidad: algunas regiones están reportando una tasa de mortalidad del 65% en cuidados intensivos”.

Por su parte, el doctor en medicina y ex titular del PAMI Carlos Javier Regazzoni, expresó en diálogo con el mismo diario que nuestro país, "con la marca de 70.000 muertos por el COVID-19, se ubica entre los países más castigados del mundo por esta enfermedad. Llevamos 16 meses a lo largo de los cuales se han repetido errores de diagnóstico que impidieron hacer los cambios sustanciales que este contexto requería”.

TASA DE MORTALIDAD

En cuanto a la tasa de letalidad, el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos de COVID-19, Argentina está mucho mejor posicionada, tanto en América del Sur como a nivel mundial. Con una cifra de 2,13%, en nuestro país se mueren aproximadamente 2 personas de cada 100 que se contagian.

La tasa de letalidad más alta en Latinoamérica la tiene México (9,25%); luego se ubican Ecuador (4,82%), Bolivia (4,05%), Perú (3,51%), Brasil (2,79%), Colombia (2,61%), Paraguay (2,44%) y Chile (2,16%). Más abajo de este último se ubica Argentina y, aún más por debajo, Venezuela (1,11%).