"La violencia nunca es el camino. Mi total repudio al ataque contra el Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón, en la hermana provincia de Río Negro", escribió el gobernador Mariano Arcioni en su cuenta oficial de Twitter, y expresó su "solidaridad con la gobernadora Arabela Carreras y a favor del trabajo conjunto para encontrar soluciones. Eso nos pide nuestra gente"

El miércoles por la madrugada el edificio del histórico Club Andino Piltriquitrón, ubicado en el centro de El Bolsón, fue consumido por el fuego. En los alrededores encontraron panfletos donde amenazaban a la gobernadora Arabela Carreras y el intendente Bruno Pogliano. Además se encontraron bidones con combustible.

Tras el pedido asistencia nacional por parte de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el presidente de la Nación, Alberto Fernández le envió este jueves una carta a la mandataria informándole que enviará gendarmes a la zona. Sin embargo, en la misma nota indicó que "no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas o brindar mayor seguridad en la región".

Además, el mandatario provincial le propuso a la gobernadora que forme "un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".

Estas declaraciones generaron gran repudio en amplios sectores de la sociedad, tanto civiles como políticos.

El Ministro de Seguridad, Federico Massoni criticó al presidente por "desentenderse" de los ataques mapuches en la cordillera: "Gobiernan mirándose el ombligo". Al mismo tiempo, cuestionó que las fuerzas nacionales intervienen otros lugares como Capital Federal o el conurbano bonaerense sin ningún tipo de objeciones.

"Para la capital si. Para el conurbano también. ¿Pero para la patagonia no? Así gobiernan, mirándose el ombligo. En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. Acá los combatimos y los llevamos ante la justicia!!!", escribió Massoni en su cuenta de Twitter

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también criticó que el presidente "peca de ignorante" y "abandona a toda la región patagónica" y compartió en sus redes sociales una carta hacia el mandatario nacional cuestionando sus declaraciones contrarias a garantizar la seguridad en la provincia de Río Negro tras el incendio intencional del Club Andino Piltriquitrón.

Consideró que en la misiva dirigida a Carreras da la sensación de que el envío de Gendarmería "es un favor" del Gobierno Nacional, cuando es potestad del Ejecutivo arbitrar los medios para "ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el reestablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional".