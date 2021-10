El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presentó este miércoles- desde Casa de Gobierno- el proyecto de Ley de Reparación Histórica para Chubut, que tiene por objetivo recuperar el índice de coparticipación que la provincia cedió hace 33 años.

Desde el Salón de los Constituyentes tras la presentación del proyecto a cargo de su creador, Daniel Ehnes, el mandatario provincial, Mariano Arcioni, tomó la palabra durante el acto: “Hoy es un día histórico para todos nosotros”, dijo ante una gran concurrencia.

“No es un proyecto de un gobierno ni de ningún partido político sino de los chubutenses y eso, lo tenemos que tener bien en claro”, manifestó tras señalar que este proyecto “no es de un día para el otro” sino que llevó 10 años.

El gobernador aclaró que este proyecto "no tiene ningún rédito político pero no importa, yo asumí un compromiso como gobernador de trabajar por esta querida provincia”, dijo tras señalar que en su momento se cedió pensando que no era iba a ser una medida permanente.

"Acá no estamos hablando en contra de estar en contra una provincia o un distrito. Lo que nosotros queremos apuntar son cuáles son las 4 /5 propuestas que nos van a beneficiar absolutamente a todos"

Por otro lado, habló de las ausencias en la presentación de este proyecto para tener "una provincia digna" y donde tendrían que "estar absolutamente todos".

“Yo lamento profundamente y me duele que haya intendentes de localidades importantes que no hayan venido y no estén participando de esto. Como ciudadano de esta querida provincia que no haya legisladores nacionales, ni diputados ni senadores. Me duele”, afirmó.

"HAY QUE ACHICAR LA BRECHA"

Rosa Muñoz, diputada nacional, resaltó que "hay que tratar de achicar la brecha de inequidades que existen entre las diferentes provincias". Y recordó que "la provincia de Chubut simplemente reclama lo que cedió en colaboración con el resto del país y además , porque hay antecedentes ( de reparación) porque somos la segunda provincia en ceder desde 1984" detrás de Buenos Aires.

"Y en cada presupuesto nacional aparece esa reparación histórica ( para esa provincia) y lo que nosotros pretendemos es que también a la provincia del Chubut le sea reconocido esa parte que perdió durante todos estos años".

El proyecto de ley - según explicó - establece cómo el gobierno nacional puede recomponer lo perdido y "no es difícil porque no son grandes derogaciones", afirmó. "Hoy más que nunca tenemos que pensar en los chubutenses", sostuvo tras indicar que "tenemos que sacar nuestra provincia adelante y vamos a trabajar para que sea aprobado".

El proyecto además de plantear la recuperación del índice de coparticipación cedido en los 80's, se propone diversos mecanismos para que reingresen unos $17 mil millones, monto estimado del perjuicio que viene sufriendo la provincia desde 1958. Esta iniciativa del gobierno de Mariano Arcioni tuvo el aval de Sergio Massa y será movilizada por la legisladora Rosa Muñoz, como ya había adelantado ADNSUR.

El mandatario provincial realizó el anuncio ante una importante concurrencia de ministros, de diputados e intendentes de toda la provincia.

Noticia en desarrollo