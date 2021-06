En el lanzamiento del programa "Arraigo", Mariano Arcioni, llamó a la madurez política y académica para que -a 10 meses de haber sido presentado en la Legislatura del Chubut- finalmente se trate el proyecto de zonificación minera en la meseta central.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, reafirmó su compromiso de "dar la discusión y el debate que sea necesario, con fundamentos y por fuera de los fundamentalismos, para discutir el desarrollo de la meseta central", para que la meseta central vuelva a "poblarse, vuelva a tener actividad, distribución y sobre todas las cosas que los chicos tengan esperanza" de un mejor futuro.

"Voy a dar la discusión, voy a dar el debate, yo quiero el desarrollo productivo, yo quiero la minería sustentable cuidando el medio ambiente sobre todas las cosas", manifestó este mediodía.

El gobernador pidió "basta de las discusiones estériles y fundamentalistas. Los pobladores de la meseta central necesitan ver un futuro. Por eso los convoco a todos los espacios políticos, a todos los referentes, a todos aquellos de nivel científico y académico para que demos el debate y la discusión de cara a la sociedad", dijo.

"Yo quiero una provincia próspera que tenga futuro. No es justo que tengamos diferencias en cuanto a futuros y esperanzas de un chico de la cuenca del Golfo San Jorge y la meseta", ya que reconoció que actualmente deben irse a otras ciudades para tener mayores oportunidades

"Llamo a la madurez política y académica para que demos la discusión de la meseta central de una minería sustentable", dijo finalmente en acto que encabezó este mediodía en el marco del plan Arraigo.

"HAY QUE DAR LA DISCUSIÓN"

Luego, en rueda de prensa, el gobernador reiteró que la convocatoria "es para todos aquellos que no dan la discusión. Hoy el fundamentalismo no es la manera de discutir y debatir algo en democracia. Es para todos aquellos que no quieren dar la discusión sobre el desarrollo productivo. Hace 10 meses que está el proyecto en la legislatura y se tiene que dar la discusión allí.

Ante la consulta sobre si la proximidad de elecciones podría no contribuir para el no tratamiento. Arcioni respondió: "¿Por que no contribuye?, ¿Cuál es el problema de discutir el tema durante las elecciones. El tiempo pasa, sigue y hay que dar la discusión".

Y agregó: "¿Por qué puede haber un costo político”. Es cosa de decir miremos el futuro de la provincia. Yo estoy dispuesto a dar el debate, y la discusión, no especulo con un proceso electoral".

"El presidente dijo que acompaña la minería pero que es algo que tenemos que resolver los chubutenses. Tenemos que dar la discusión", concluyó finalmente.