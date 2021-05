Este lunes, en rueda de prensa, el gobernador Mariano Arcioni, aseguró que lo anunciado y lo firmado con los gremios en materia salarial se va a cumplir, y se están ordenando las cuentas para cumplir con los proveedores del Estado.

"Venimos trabajando para pagar el aguinaldo, vamos cerrando los acuerdos, vamos cumpliendo y vamos trabajando para ello", expresó.

Mencionó que "hay un ordenamiento" en las cuentas de la provincia y que en esto "nos ayudó mucho poder reestructurar la deuda, porque sino íbamos a tener vencimientos muy importantes por arriba de los 80 millones de dólares, y se iba a hacer cuesta arriba".

"Hemos cerrado con el 80% de los gremios para cancelar la deuda, hay que reconocer, hay que cancelar y hay que firmar lo que uno puede cumplir", remarcó.

Reconoce que los trabajadores "han tenido un entendimiento, hemos cumplido lo que hemos comprometido para salir del pago escalonado", y ante el requerimiento de una recomoposición salarial por parte de los gremios dijo que "vamos paso por paso, primero acordamos el pago de la deuda"

Finalmente, el gobernador se refirió a la reciente visita del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y mencionó que "me parece muy bien que haya venido, pero si me preguntan también me hubiera gustado que el ministro venga a la Comarca Andina luego de los incendios, me hubiera gustado también que vengan ministros, sobre todo de Producción, para discutir y debatir lo que queremos como provincia en el futuro, pero desde ya agradecido que tengan en cuenta a la Provincia y a la localidad de Trelew".