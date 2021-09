El próximo 15 de noviembre se cumplirán cuatro años de la desaparición del ARA San Juan en aguas del mar argentino. Los 44 tripulantes del submarino perdieron la vida y por cuya tragedia se inició una causa que busca establecer las responsabilidades del hecho.

Luis Tagliapietra, padre del tripulante del ARA San Juan Alejandro Tagliapietra, tuvo duros cuestionamientos para la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, al sostener que en los últimos 9 meses no se han registrado avances en la causa. Indicó que durante el 2020 la Cámara Cámara Federal de Comodoro Rivadavia "echó por tierra el intento de la jueza de Caleta para elevar la causa a juicio con lo que hay y sin investigar las responsabilidades políticas, no se hizo absolutamente nada”.

Y recordó , en diálogo con Radio 3, que Cámara no solo revirtió esa decisión de avanzar en un juicio sino que también ordenó "investigar a (Mauricio) Macri y a (Oscar) Aguad”. Sin embargo, han pasado los meses y no se ha avanzado en nada. "No se hizo ni una sola pericia, no sobre el submarino que ya sabemos dónde está, ni siquiera de las imágenes del hallazgo que tanto nos costó obtener”.

“Las pruebas determinarán las responsabilidades, pero nos interesa la verdad de lo que pasó y a todo el Pueblo le interesa saber la verdad de lo que pasó. Para eso hacen falta muchas tareas y no se hicieron -porque hay- intencionalidad clara de dejar fuera de la investigación a los más poderosos”, cuestionó.

Finalmente, sostuvo que hay material visual disponible que está todo en manos de la jueza desde el 4 de diciembre de 2018 , sin embargo, aseguró que ella "no hizo absolutamente nada para aunque sea decirnos que técnicamente podría haber pasado tal o cual cosa”.

“Tenemos la ventaja que el material está resguardado y el submarino se resguarda en el fondo del mar -pero- no por eso vamos a perder años de tiempo para hacer lo que ya se podría hacer sin inconvenientes”, concluyó.