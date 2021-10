La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó este martes en conferencia de prensa que aplicarán una tercera dosis de la vacuna contra el Covid en Argentina.

Vizzotti afirmó que Argentina tiene “un alto nivel de inmunización por haber avanzado fuerte en la campaña de vacunación”, y adelantó que se comenzará a avanzar con las terceras dosis con mayores y personas inmunocomprometidas, al anunciar nuevas aperturas sanitarias e informar sobre los avances de la vacunación junto a titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

"Las personas inmunocomprometidas y las personas mayores de 50 años que recibieron sinopharm recibirán una tercera dosis", confirmó. Y agregó que también "aplicarán la tercera vacuna para el personal de salud".

"Los refuerzos también están planificados a partir de diciembre" y "se va a empezar comenzando por el personal de salud y avanzando escalonadamente", anunció este martes.

Asimismo, se aclaró que los turistas podrán vacunarse contra el coronavirus en Argentina y que además, se buscará en las fronteras.

La ministra informó que Argentina va a autorizar el ingreso de turistas vacunados. Adelantó que se va a solicitar el esquema completo y PCR para quienes estén viniendo por turismo, por lo que el "riesgo se minimiza muchísimo y se va a monitorear cada una de las decisiones”.

Vacuna Sputnik V

Sobre qué no se permite el ingreso de personas a otros países a quienes recibieron Sputnikv. "No es que no los dejan entrar. Muchísimos países están autorizando el ingreso por razones turísticas precalificadas. No es la única vacuna, son varias", dijo sobre las vacunas que están aún en evaluación y aclaró que si se permite ingresar por cuestiones especificas con certificado.