Esquel se prepara para la temporada invernal en el centro de esquí La Hoya tras un 2020 con actividad casi nula debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. El inicio de la temporada invernal está previsto para el 2 de julio.

Sin embargo, desde el sector sanitario advierten - en plena segunda ola de Covid 19 - que no se encuentran en condiciones de garantizar la atención para otras patologías, como traumatismos, que suelen atenderse durante la temporada de esquí en La Hoya.

Sergio Cardozo, director del Hospital Zonal de Esquel, indicó que la situación sanitaria es compleja porque hay días que no tienen camas disponibles y por ello, advierte que si se abre La Hoya no habrá lugar para atender a heridos por traumatismos. “La situación sigue muy complicada”, dijo a Cadena Tiempo.

“Yo no sé cómo la vamos a atender”, expresó sobre las patologías que podrían surgir durante la temporada de turismo invernal al sostener que “esto no afloja y las medidas aún no dieron los resultados esperados. Hoy tenemos más de 320 casos activos”.

Por otro lado, el director reconoció que se registran casos de covid19 en pacientes más jóvenes a diferencia de la primera ola de la pandemia. A la fecha, hay dos menores de 2 y 4 años internadas en la sala de pediatría por un cuadro de Covid-19:

“La franja etaria no es más la de los 60 años en adelante, ahora empieza desde los 40 años. Las nenas internadas están estables y mejorando. Hasta ahora no habíamos tenido casos pediátricos”, concluyó.