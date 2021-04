TRELEW (ADNSUR) - El Ministerio de Salud del Chubut anunciará en las próximas horas una serie de medidas tendientes a disminuir la circulación viral de cara a una segunda de coronavirus. En Trelew ya anunciaron medidas para evitar que el sistema de salud colapse por casos graves delCovid19.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, aclaró este martes en conferencia de prensa que no es intención del municipio avanzar en el cierre de los locales comerciales ante la llegada de una nueva ola de la pandemia. “El municipio va a tener el espíritu de poder controlar y acompañar para no tener que realizar cierres”, no obstante, se reforzarán los controles en comercios y ferias barriales para que se cumplan los protocolos.

En este marco, el intendente resaltó la importancia del cuidado individual y descartó la realización de eventos masivos porque “sabemos que el sistema sanitario es sensible por eso debemos cuidarnos”.

Por otro lado, Rubén Villagra, de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, resaltó que no se avance con restricciones que puedan afectar al sector comercial que viene golpeado desde el año pasado. “El intendente está de acuerdo, mientas se cumplan todos los protocolos no se va a cambiar nada, tampoco los horarios de atención”, especificó según publica Diario Jornada.

“El comercio está muy mal y hay rubros como hoteles y restaurantes que no la están pasando bien. No podemos cerrar los comercios”, concluyó al respecto.