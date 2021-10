Ante la falta de aumento salarial, entregaron bolsones de alimentos a policías

Este viernes, se entregaron bolsones de alimentos donados por parte del Municipio de Madryn al personal policial activo de la ciudad, quienes, según comentó Julio Moreira, representante de la Unidad Regional de policías de Chubut, "están pasando una situación económica complicada".

El personal de efectivos policiales de la provincia no recibe un incremento salarial "desde el 2019. Con 30 mil o 40 mil pesos no puede sostener a una familia con tres chicos, no llegan a fin de mes", aseguró Moreira, del Consejo de Bienestar Policial.

Alrededor de 300 familias pidieron una ayuda social. Se trata de la categoría de suboficiales.

Junto a los encargados de cada turno, se encuentran confeccionando un listado, ya que ellos "ven la necesidad esencial de cada policía. El municipio entiende la situación mala que está pasando el personal policial", sostuvo.

Es una situación "muy triste y lamentable", comentó el miembro de la Unidad Regional, y se preguntó "¿Cómo puede ser que un policía solicite una ayuda social porque no llega a fin de mes?"." Nunca pasó en la historia de la Institución", aseguró.

Por su parte, explicó que el Gobierno Provincial no ha llamado aún al Consejo de Bienestar Policial para conocer sobre la situación de los oficiales. "No si no saben, o si no les interesa", concluyó Moreira.