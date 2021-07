El director hospitalario recordó que también en el mes de enero hubo un reclamo, que se debía a que la Legislatura, que estaba en receso, no había renovado la ley de adhesión provincial a la norma nacional que dispone el pago adicional, lo que fue subsanado en el mes de marzo.

“El reclamo de ahora no es para liberar el pago, sino por un aumento que piden con respecto a ese plus y obviamente mi opinión es totalmente negativa: opino que no es posible otorgarlo”, señaló Wasserman, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro. Este lunes, los anestesistas comenzaron una medida de fuerza en el Hospital Regional

Al preguntársele de cuánto es el plus mensual que reciben los anestesistas, precisó que “son 393.060 pesos y están pidiendo un incremento del 30 por ciento”, por lo que la cifra se elevaría en casi 120.000 pesos mensuales.

Wasserman recordó que el monto adicional rige desde hace varios años por una disposición que se estableció en todo el país, al tiempo que advirtió que este martes continuaban las negociaciones entre la asociación de anestesistas y el Ministerio de Salud. Mientras tanto, se suspendieron las cirugías programadas y los profesionales del sector sólo trabajan en casos de emergencia, en atención de guardia.

“También está afectado el servicio de traumatología –añadió el director- y eso obviamente retrasa todo, más la suma de ciudadanos que viene y entra al hospital cada día. No no es el momento de de hacer este tipo de reclamos, en el contexto que estamos”.

Wasserman admitió que todos los agentes de salud tienen derecho a reclamar una mejora, pero insistió en rechazar el momento en que se plantea: “todos hacemos el sacrificio y acompañamos la política de la Provincia en todo este sentido, se están acomodando los números como dice el gobernador y no podemos aceptar este tipo de acción, por la forma en que perjudica”.

Ante la consulta de cuál es el haber mensual que, además del plus, perciben los anestesistas, el director indicó que “es más o menos lo mismo, o un poquito menos”, por lo que aceptó que está en el orden de los 300.000 pesos, “depende de las horas que hagan de guardia y la antigüedad. Estamos esperando a que el Ministerio nos comunique la resolución que se va a tomar”.