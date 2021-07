Ana Clara Romero: "El Estado debería garantizar el derecho a la educación de los chicos"

En Comodoro Rivadavia son más de 20 las escuelas que no pueden recibir alumnos debido a los problemas edilicios, a pesar de contar con suficiente tiempo para realizar las refacciones necesarias mientras estuvieron cerrados durante la pandemia. A esta situación se suma el reclamo de paritarias de los gremios docentes, quienes además no cobran sus haberes en tiempo y forma.

“El Estado debería garantizar” -aseveró Ana Clara Romero- “el derecho a la educación de los chicos pero, en cambio, los vulnera. La provincia no tiene clases con regularidad hace tres años, fueron seis los ministros nombrados por la actual gestión, lo que deja en evidencia que no prioriza o es incapaz de garantizar la educación de los chicos de Chubut”.

Entre las escuelas con dificultades Romero señaló a las Nº 197, 160, 169, 146, 198, 760, 183, 171, 104, 43, el Jardín 472 y también la Escuela Nº 217 de Rada Tilly. “Ni siquiera buscan soluciones, no garantizan conectividad, no piensan en reubicar a los niños que son excluidos del sistema, no tienen datos ni seguimiento de la situación pedagógica de los niños. Es irresponsable y grave lo que le están haciendo a una generación completa de niños chubutenses”.

Consultada sobre los dichos de la Secretaria de Cultura municipal, quien se manifestó preocupada por la falta de clases en una entrevista radial, la concejal señaló “si tanto les hubiera preocupado la educación y la niñez, hubieran distribuido los 71 millones de pesos del Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM) que se guardaron en 2020 y lo que va del 2021. Recién cuando hice el pedido de informe y la denuncia pública se activaron para ordenar un tema que abandonaron por 16 meses. Por suerte ahora se suman a los reclamos”.

90 días: el fin de obra coincide con el fin del ciclo lectivo

Algunas de las refacciones tienen fecha de finalización dentro de 90 días, lo que implica que los alumnos prácticamente no asistirán a clases durante la segunda parte del año. Romero reiteró que además estos alumnos tampoco tienen garantizado el acceso a la educación virtual, por lo que nuevamente el sistema los abandona.