Amonestarán al empleado municipal que envió audios alarmantes sobre la lluvia del fin de semana

Tras las intensas lluvias que se vivieron en la tarde/noche del sábado y madrugada del domingo, se conoció que sumado a las tres jornadas previas de tormenta, cayeron “80 milímetros de agua” en Comodoro.

El secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro, Ricardo Gaitán, dialogó el sábado pasado con ADNSUR, comentó sobre las tareas que se estaban llevando adelante desde Defensa Civil ante el alerta naranja por lluvias fuertes y aprovechó para llevar tranquilidad a todos los vecinos tras aclarar que los audios que circularon desde el viernes por la noche por WhatsApp eran falsos.

Murió Sandra Bottino, la conductora del popular programa comodorense "En un periquete"

En relación a los audios, un hombre aseguraba en los mensajes que era "probable que se inunde Comodoro como en el 2017". También advertía a la comunidad que "compren comida, tengan sus celulares cargados, poner a cargar las luces de emergencia y arreglar las filtraciones de agua porque parece que la cosa se viene heavy".

Ante esta situación, Gaitán anticipó a ADNSUR, que ya tienen identificado al empleado del municipio que envío esos audios, y que "avanzarán con una sanción".

Según aseguró el funcionario público a La Posta Comodorense, "lo que dijo no fue cierto porque, por otro lado, el no estuvo en la reunión", indicó y corroboraron que dicha persona no forma parte del Comité de Emergencia, se encontraba cumpliendo otras tareas que estaban por fuera de las tareas previstas para la prevención del temporal.