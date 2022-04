Un alumno de 13 años de una escuela del partido de Lomas de Zamora recibió una amenaza de muerte de parte del padre de una compañera, quien lo acusaba de hacerle bullying. Tras escuchar los audios, la familia del menor realizó la denuncia y la Justicia le impuso al hombre una restricción de acercamiento.

El caso ocurrió después de que a principios de mes el padre de una alumna golpeara a dos compañeras de colegio de su hija en Rawson tras denunciar que la acosaban.

El nuevo hecho involucra a alumnos del colegio Euskal Echea de la localidad de Llavallol. El mensaje intimidatorio fue enviado a comienzos de esta semana y se viralizó rápidamente entre alumnos y padres de la escuela, que ya estaban al tanto de la situación desde hace unos días, según detalla Infobae.

“Mirá A., vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo huevo ir preso, porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”, dice el audio.

“El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”, añadió el violento.

El hombre, que acusa al menor de hacerle bullying a su hija, sigue: “Pedazo de marica, cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho. Y si no, de última, te saco los oídos y se los pongo a mis hijas, pero te voy a hacer mierda”.

“Y que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia, y yo que vos la haría, para que te pongan custodia cuando entres y cuando salgas del colegio, porque te voy a hacer pedazos, ¿me escuchaste? Pendejo hijo de p..., a vos y a tu vieja, a los dos”, amenazó el padre.

La familia del menor amenazado hizo la denuncia en la policía y se iniciaron actuaciones por el delito de amenazas e intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Lomas de Zamora.

MEDIDA CAUTELAR

El juez Gustavo Alberto Gaig, titular del Juzgado de Garantías Nº 3 del departamento judicial de dicha jurisdicción, dictó una medida cautelar en la que se dispuso una restricción de acercamiento para el acusado y el cese de hostigamiento hacia el adolescente y el resto de su familia.

Hasta ayer viernes por la tarde, el colegio no se había referido al caso. Mientras sigue adelante la causa, el adolescente no concurre a la escuela y recibe clases de manera virtual, detalló el mismo diario.