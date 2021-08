Luis vive en Standard Sur con 18 perros rescatados del abandono y del maltrato. Para poder alimentarlos, arma cuchas que cambia por comida para sus mascotas. La historia de amor de Luis por los perros comenzó muchos años atrás. Cuando vino al sur desde Jujuy lo hizo con un carro fabricado especialmente para podar traer a sus perros. "Demoramos 5 días y medio para viajar, parábamos para cocinarles, para darles agua, para que corran", recuerda Luis. Escuchá su historia.

"A todas esas personas que hablan de amor a los perros, de principio, de moral, y toda esa fanchotada... no tienen ni idea de lo que es amar a los perros", se emociona Luis mientras lamenta que a muchos "los tienen tirados afuera, atadados con dos metros de cadena, a la intemperie... y se jactan de tener perro".

"Si aman a su perro realmente demuestren ese amor y no pongan excusas"

Luis sabe que si hay amor y compromiso, no existen ninguna barrera. Recorrió casi 3 mil kilómetros con sus perros, "pero no los dejé, no pongo excusas que el departamento, que la casa, lo que sea... ¿Vos dejarías a tu hijo tirado miles de kilómetros porque el clima no le sentaría bien o el departamento es chico? No... entonces no hay que poner excusas con los animales"

"Yo armo cuchas para tener alimentos para ellos, para ganarmelo, porque me siento mejor conmigo mismo sabiendo que me esforcé para ellos", enfatiza. Escuchá su historia. Quienes deseen colaborar con Lucho, pueden comunicarse al 297 436-3177.