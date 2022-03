Alumnos chubutenses quedarán afuera de carreras terciarias por "falta de espacio"

El próximo lunes y martes se largará una verdadera carrera de supervivencia por ingresar a los profesorados de Música y de Artes Visuales del ISFDA Nº 805 de Trelew. Los primeros 30 alumnos que presenten la documentación podrán cursar, mientras que la mayoría -hay entre 80 y 90 pre inscriptos en cada- quedará afuera.

Esto mismo se replicaría en otros institutos de la provincia. Docentes y alumnos ya se están movilizando para tratar de revertirlo. En el fondo habría cuestiones vinculadas con la sobre demanda de las carreras, la falta de salida laboral y de recursos, aunque no fueron comunicadas oficialmente.

El vicedirector del Instituto 805, Ariel Asche, dijo este viernes a ADN SUR que el Ministerio de Educación de la provincia no autorizó a abrir este año las comisiones del turno mañana de las carreras docentes de Artes Visuales y Música, razón por la cual se ven obligados a poner un cupo máximo de 30 alumnos, considerando que también deben incluir a los alumnos que no pudieron cursar materias el año pasado por la pandemia.

"Ni siquiera podemos poner un cupo de 45 alumnos porque hay gente que tiene que recursar. En estas condiciones podemos poner un cupo de 30 estudiantes para dejar lugar para los recursantes", lamentó el vicedirector quien convalidó que es posible que implementen este cupo si no se revierte la decisión.

Asche explicó que desde hace ya unos años el Instituto 805 viene funcionando con dos divisiones a la mañana y a la tarde, con 45 alumnos como máximo cada una, pero este año el Ministerio de Educación les autorizó que abran una sola comisión bajo el argumento de que "no hay espacio". "La única respuesta que recibimos es que en nuestro caso hay falta de espacio para garantizar las aulas de estos cursos", señaló.

Y aclaró que los estudiantes que ya comenzaron a cursar a la mañana seguirán haciéndolo en ese turno, pero los pre inscriptos en diciembre no podrán hacerlo. En Música hay 78 ingresantes y 87 en Artes Visuales, lo que significa que si esta decisión no se modifica quedará afuera más de un centenar de alumnos entre ambas carreras.

PIDEN REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR

Asche consideró que esta problemática amerita convocar a una reunión del consejo asesor que nuclea a los institutos de la provincia, que también se ven afectados. "Es una problemática general en todos los institutos del nivel superior. Hay institutos que se han autorizado la mitad de las comisiones. Es una decisión del Ministerio de Educación de bajar comisiones de carreras pobladas a la mitad", señaló.

Asimismo, mencionó que con este panorama no hay certezas respecto de lo que puede llegar a pasar con la educación superior en el futuro. "Siempre la planificación de la oferta del nivel superior se hacía trabajando con el consejo asesor, pero el año pasado no tuvimos esta posibilidad de hacerlo y se tomaron las decisiones unilateralmente", sostuvo.

Por último, Asche mencionó que hace falta planificar el proyecto de educación superior para los próximos años considerando el crecimiento de la demanda de estudiantes.

"La población de los estudiantes crece en todos los niveles y no hay infraestructura que la sostenga. La no autorización de las comisiones es porque no hay aulas. Esto amerita hacer una reunión con directivos de otras escuelas que están pasando por la misma situación. Necesitamos sentarnos y hacer una planificación estratégica, pedagógica y territorial, no solo presupuestaria", concluyó.