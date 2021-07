La actriz Graciela Alfano habló en la noche del jueves en el programa televisivo Los Mammones sobre sus romances donde enumeró figuras del mundo de la política y de los medios de comunicación.

Además de recordar a sus primeros noviecitos del colegio, la actriz rememoró sus romances en los que incluyó a políticos, dejando sorprendidos a más de un espectador y en especial a los presentes en el estudio del ciclo de América.

Al hablar de su relación con el fallecido expresidente Carlos Menem, Alfano reveló que el exmandatario "quiso llevarla a vivir a (la quinta de) Olivos" a los pocos meses de haberse separado de Zulema Yoma, pero ante la duda del conductor de si estuvo con un empresario, Alfano reconoció que mantuvo un vínculo con Mauricio Macri.

"Fue antes de que fuera Presidente (de la Nación), pero fue presidente de un club de fútbol… Una vez me fui por la puerta de atrás. Es muy fuerte", dijo, y agregó: "Habíamos propuesto hacer un trío, pero la persona que quería no me gustaba".

Ante esta situación, dijo por qué decidió marcharse del lugar: "Cuando le dije que no, porque el tercero no me gustaba, suena el timbre y yo no sabía quién era, entonces yo pensé que le había dicho que venga igual"

"Pero yo soy muy diva y dije ‘me voy a la mierda’. Cuando voy a agarrar la ropa, porque yo había hecho un stiptease en el living… toda mi ropa estaba ahí, y en el cuarto estaba la ropa de él… Entonces agarré la ropa de él y me fui por atrás", concluyó causando la sorpresa de Jey.

Por lo menos en dos ocasiones Alfano había relatado en la TV abierta porteña este episodio. Sin embargo, el jueves Alfano sumó detalles a esa historia, como el de Macri y su propuesta de un trío con otro hombre.

Fuente: iProfesional