Alerta sanitaria en Sarmiento: protesta de vecinos por falta de médicos y equipamiento

El Concejo Deliberante de Sarmiento declaró este lunes la emergencia hospitalaria en la localidad. La decisión se encuadra en la renuncia de médicos, falta de equipamiento y las graves falencias edilicias que impiden la prestación de los servicios básicos.

Ante este panorama, vecinos se concentraron este martes frente al hospital y firmaron una nota que será entregada por los concejales a la directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo.

Según informó Visualisar Sarmiento, la nota estará disponible para su firma en los estudios de RadioDiez. En tanto, este miércoles a las 8:30, se prevé un encuentro entre Monasterolo y los ediles en el recinto legislativo.

Emergencia hospitalaria en Sarmiento: no hay médicos y la ambulancia no tiene cubiertas

Tras la declaración de emergencia, el concejal Yalil Bravo explicó que la resolución se encuadra "en la situación en el hospital. No tenemos médicos, vienen y se van enseguida, hay una ambulancia que no funciona, no sale porque no tiene cubiertas, el abandono es total, no hay insumos".

Esta tarde, el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, aseguró que “el tema de la ambulancia sólo salió por los medios. En Sarmiento, hay 3 ambulancias que están en funcionamiento".

Sobre la falta de personal, señaló que “hubo tres renuncias de médicos pero mañana (miércoles) se va a matricular otro médico que se va a incorporar el jueves. En realidad, fue una sola renuncia porque los otros 2 son médicos de Brasil que lograron revalidar sus títulos y que van a regresar a su país”, precisó.