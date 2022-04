Alerta por fuertes lluvias y posible nevada en Comodoro 🌧

Este miércoles, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly esperan intensas lluvias durante toda la jornada, y rige un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

"La ciudad será afectada por lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", señaló el organismo.

A su vez, indicó que "no se descarta la probabilidad de lluvia y nieve mezclada durante el período de la mañana fuera de las áreas costeras".

Aldo Sánchez, pronosticador de Comodoro Rivadavia, había adelantado a ADNSUR que el alerta prevé lluvias intensas para la zona costera de Chubut " más que nada la zona del Golfo San Jorge, precipitaciones de entre 15 y 30 milímetros”, dijo.

Sánchez también anticipó que no se descartan algunas precipitaciones de nieve sobre todo en la zona de la meseta del norte de Santa Cruz y sur del Chubut, pero que no comprenderían un alerta. “ No serían de importancia pero podrían registrarse algunas nevadas”, aseguró.

Para mañana jueves continuará vigente el alerta de lluvias fuertes en la ciudad , sin presencia de vientos y con una máxima que alcanzaría los 14°C.

Mientras que el viernes se despejará, el cielo estará mayormente nublado, las ráfagas de vientos soplarán a 50 km/h y la temperatura ascenderá a 19°C.