La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en la demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 que había determinado la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así, la Justicia avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández aseguró que va a "garantizar la educación de los argentinos y argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias".

Durante el anuncio de un plan para la entrega de 700 mil computadoras, el primer mandatario le respondió a la Corte Suprema de Justicia: "Dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos".

El máximo tribunal falló a favor de darle autonomía en su decisión de continuar con las clases presenciales a la Ciudad de Buenos Aires cuando ante la emergencia sanitaria y epidemiológica por coronavirus el Gobierno nacional decidió suspenderlas.

El máximo tribunal avaló la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según la Corte, el artículo 2 de ese DNU "violó la autonomía de la ciudad", al hacer referencia a esa norma, cuya aplicación finalizó el 30 de abril. "Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes", consignó el fallo firmado en forma unánime pero con distintos argumentos.

"No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca", dijo el presidente.

Con información de Télam