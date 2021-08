El Presidente Alberto Fernández habló por primera vez este viernes del rumor de embarazo de su pareja, Fabiola Yáñez. Lo hizo durante una entrevista radial, en la que prefirió dejar una respuesta ambigua, con la que no confirmó ni desmintió el hecho.

El periodista Pablo Duggan comenzó recordándole que él se convirtió en padre hace dos meses y le recordó que el nacimiento de un hijo tiene como resultado que a veces no se duerme. “Para no dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. No hace falta que alguien más viva en la casa para que no duerma”, ironizó el mandatario sobre el estrés de su cargo.

Y ante la pregunta de si efectivamente Fabiola Yáñez está embarazada, se limitó a contestar: “No sabemos. Esperemos, esperemos”.

En la jornada de ayer, el periodista Luis Ventura, especialista en el mundo de la farándula, dijo que Yañez está embarazada de mellizos. Sin embargo, la noticia no fue confirmada oficialmente por la Casa Rosada.

Previamente, lo primero que trascendió fueron los dichos de Jorge Rial, confirmando la llegada de dos hijos. "¿La versión que te llegó a vos es que está embarazada de mellizos?", le preguntó el conductor de LAM a Ventura. "Si", contestó él sin generar mucha especulación aunque rápidamente se retractó diciendo "las versiones son varias". "