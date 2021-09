Este miércoles, el presidente Alberto Fernández junto a sus compañeros del Frente de Todos concluyó mediante un acto en la ciudad de Mar del Plata su campaña electoral y otros dos municipios en la provincia de Buenos Aires.

Durante su discurso, efectuó duras críticas a la gestión de Mauricio Macri y a los candidatos que apadrina Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. El mandatario nacional defendió su gestión durante la pandemia de coronavirus y llamó a la población a que el próximo domingo, cuando se realicen las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO), “voten por ustedes, voten por el pueblo”.

El cierre de campaña bonaerense se desarrolló en tres escenarios: en Bahía Blanca, encabezado por Máximo Kirchner, en Junín con Sergio Massa y en Mar del Plata, donde estuvieron los precandidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, junto con Axel Kicillof, Verónica Magario y Alberto Fernández.

Durante el acto, Fernández sostuvo que “la mejor política económica que tuvimos fue la vacuna” y, en relación a la llegada del primer lote de Pfizer, ironizó: “Tanto que pidieron deben estar celebrado hoy”, en referencia a la oposición y recordó que fueron responsables de un “incentivo a que la gente no se vacunara”.

Asimismo el Presidente hizo una defensa de su gestión y resaltó que están “orgullosos de haber salvado miles y miles de medianas y pequeñas empresas y cuidamos el trabajo porque somos peronistas y sabemos de qué se trata trabajar”. “Hay dos modelos de país. Voten por el pueblo, por los argentinos y las argentinas”, destacó.

Respecto a su imagen, reconoció, “estoy más gordo y ojeroso. La angustia de estos tiempos la canalizo comiendo dulces y las ojeras las tengo porque me levanto a las 7 y me acuesto a las 12. Las ojeras me la causó el cuidar a mi pueblo. No me dan ganas de apagar a las 7 el teléfono y poner Netflix”.

“Ayúdamos a Macri a que deje de desordenar todo. Anda diciendo que es mentira”, expresó respecto a los últimos meses de la gestión de Macri en 2015 y agregó: “Me llamó y me dijo ‘ahora te va a llamar el presidente del Banco Central para anunciar una medida de esas que a vos te gustan porque yo me voy a ver a Boca. Y la medida fue el cepo”.

“Para este domingo, no les voy a pedir el voto, pero sí que reflexionen cómo dejó el país Macri, cómo lo dejó, cómo lo cuidan los medios de comunicación y cómo lo estamos sacando adelante. Alberto se ha roto el alma para llevar adelante el país”, concluyó.