Alberto Fernández echó por decreto a Luis Puenzo, director del INCAA

Este miércoles se conoció que el Presidente Alberto Fernández echó por decreto al director del INCAA, Luis Puenzo. El cineasta no llegó a un acuerdo con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, pero no estaba dispuesto a renunciar.

Puenzo era hasta ahora director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y su desplazamiento del cargo se da tras la protesta en contra de su gestión y luego de una reunión con el ministro Bauer, que acabó por trabar cualquier acercamiento.

El cineasta se negó a renunciar y el Presidente definió su salida por decreto. Nicolás Battle estará a cargo de manera interina.

Nació Francisco, el hijo del presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

“Dispónese el cese del señor Luis Adalberto Puenzo en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), ente público no estatal en el ámbito del Ministerio de Cultura” expresa el primer artículo del decreto presidencial.

Ayer martes, el ahora exdirector del INCAA negaba que desde Casa Rosada le hubieran pedido la renuncia y aseguraba que tampoco estaba entre sus planes abandonar el cargo por decisión propia.

"En el fondo es un hecho irrelevante, no lo digo con arrogancia, porque lo que importa es la situación de la industria y no si estoy o no a cargo del INCAA. No tengo alma de funcionario", aseguró.

Puenzo fue ganador del Oscar por la película argentina "La Historia Oficial", había llegado al INCAA en 2019. Y en declaraciones radiales se refirió al reclamo de los trabajadores del sector audiovisual, uno de ellos relacionado con el desfinanciamiento y la caducidad del Fondo de Fomento.

Arcioni saludó a Alberto Fernández por el nacimiento de su hijo Francisco

"El viernes se publicaron dos resoluciones, un aumento del costo medio de la producción de películas que pasó de 25 millones a 96 millones, y la otra, a los topes de subsidios. No hemos favorecido a las grandes producciones y en realidad el cine argentino se caracteriza por las películas de presupuesto medio. La ley del cine establece eso y esto es así", señaló Puenzo.