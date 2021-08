Este miércoles al mediodía, el presidente Alberto Fernández en compañía de la vicepresidenta Cristina Kirchner protagonizaron el acto en el Estadio Único de La Plata con el objetivo de puntualizar los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos, de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO) del próximo 12 de septiembre.

Fernández, durante su discurso, contó que durante la pandemia del coronavirus escribió una canción y hasta recitó el estribillo.

Previo a su declaración, el Presidente dijo que hoy "los grandes medios están enojadísimos" por la intención del Gobierno de que "los celulares e Internet sean públicos y todos puedan acceder".

“Se enojaron en su momento con Cristina y están enojadísimos conmigo porque quiero que los celulares e Internet sean públicos y que todos puedan acceder. Se enojan y construyen tapas ”, dijo el mandatario.

Sobre la anécdota comentó: “Saben que toco la guitarra y que canto. En estos tiempos de pandemia, hice una canción, cuyo estribillo dice algo que me motiva mucho. Dice: Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida, es seguir cantando ”.

“Nosotros seguimos cantando, pese a todo lo que nos pegaron. Pese a todas las veces que nos lastimaron. Pese a todas las piedras que nos pusieron. Nosotros seguimos acá, de pie ”, cerró Fernández.