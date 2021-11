A pocos días de las elecciones Legislativas del 14 de noviembre, el presidente Alberto Fernández se vio envuelto en una nueva polémica, luego de calificar a Córdoba como "terreno hostil".

Sus dichos, corresponidentes al encuentro que mantuvo con intendentes y militantes del territorio en el Centro Cultural Kirchner, se dieron a conocer a través de las redes sociales, en un video que despertó la indignación de los vecinos y dirigentes de la provincia.

En las imágenes de la polémica se lo ve a Fernández dialogando con un grupo de personas, a quienes afirma que la provincia es un "terreno hostil", pero que sabe "que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba de una verz por todas se integre al país".

"Para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina", insiste el presidente. Y agrega: "Y no esta necesidad de siempre de parecer algo distinto".

El video cierra con el Jefe de Estado recordando su promesa de campaña de "no hacer ninguna discriminación con Córdoba", una provincia en la que desde hace un tiempo a esta parte le es esquiva al Frente de Todos en lo que a elecciones se refiere.

A raíz de la difusión de las imágenes varios fueron los dirigentes en mostrar su malestar por los dichos presidenciales.

"Para Alberto Fernandez Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de parte…..Presidente no somos territorio hostil, tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no es al que nos están llevando", afirmó el candidato a Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo.

Por su parte Waldo Wolff, diputado por CABA, se dirigió al presidente remarcándole que "Cordoba es Argentina y usted es un facista que considera extranjero al que piensa distinto a su línea ideológica. Avergüenza la tradición pluralista de nuestro país"

"El Presidente dice que Córdoba debe integrarse de una vez por todas al país!? Le paso el link de Wikipedia así no lee tanto y aprende un poco de la Provincia", sumó el radical Mario Negri al respecto.

Y cerró: "Lo que no vamos a hacer es integrarnos al kirchnerismo, el 14 de noviembre lo va a ver otra vez"