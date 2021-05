El presidente Alberto Fernández anunció en la noche de este jueves la declaración de nueve días seguidos de confinamiento a partir de las 00 horas del sábado y hasta el domingo 30 de mayo, con el objetivo de frenar la escalada de contagios de coronavirus en todo el país. La decisión, que tuvo el respaldo de todos los gobernadores, respetará el funcionamiento de las actividades esenciales.

En un mensaje grabado desde el Museo del Bicentenario, el Presidente informó oficialmente que se pasará a una etapa de confinamiento total durante nueve días. Lo definió tras el encuentro de urgencia que encabezó esta tarde con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, entre otros.

Las actividades esenciales serán las únicas exceptuadas del cierre a la circulación. Hasta el momento, de un total de 305 actividades detalladas por el Gobierno, 78 son consideradas esenciales. Conocé cuáles son aquí.

Las nuevas restricciones en zonas de alto riesgo

El presidente anunció que se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial y estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas.

La medida dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles.

Cómo sigue el confinamiento

Según precisó el mandatario, terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy.

Se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.

Tras ese lapso, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.

Qué pasará con las empresas

En cuanto a las empresas, manifestó que se amplía el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas: comercio y otros. La inversión en este programa será de unos $52.000 millones.

Se incrementará el monto del salario complementario para los trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasa de $18.000 a $22.000. La inversión prevista es de $6.000 millones.

Y se incorpora al sector gastronómico al REPRO y reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos, por $8.500 millones.

Ayuda familiar

En tanto, desde mañana viernes hasta fin de mes se inyectarán 18 mil millones de pesos en los bolsillos de las familias beneficiarias con la tarjeta Alimentar, tal como lo anunció el presidente el viernes 7 de mayo.

Se amplía la Tarjeta Alimentar que permitirá fortalecer los ingresos de las familias con menores de hasta 14 años. La medida alcanza a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. La inversión mensual para financiar la Tarjeta Alimentar será de $18.100 millones y se comienza a pagar el viernes 21 de mayo.

Se hará lo mismo con el Programa Progresar con becas para la terminación de la primaria y la secundaria, la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y, también, para formar enfermeros y enfermeras. El objetivo del programa es a llegar a 1 millón de jóvenes en todo el país con becas mensuales de entre $3.600 y $9.600. Las becas se pagan durante todo el año (12 meses). La inversión durante este año supera los $28.000 millones.

También se ampliará la AUH y asignaciones familiares. El objetivo es llegar a 700.000 y el estimado es de $29.000 millones.

Además, se transformó el Programa Potenciar Trabajo para asociarlos con distintas actividades productivas de la economía popular. Los 920.000 trabajadoras y trabajadores de este programa cobrarán en mayo $12.204 y hacia fin de año $14.040. La inversión anual estimada para este programa es de $167.000 millones.

El mensaje del Presidente

El jefe de Estado empezó la cadena nacional asegurando que en Argentina "estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia".

Pidió a la sociedad "asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizarlo. No es momento de especulaciones, nadie tiene derecho a querer sacar ventajas cuando debemos unirnos". Solicitó no negar esta realidad que debemos superar, cada contagio y muerte debe dolernos".

Sostuvo que "hoy como nunca antes necesitamos cuidarnos, para evitar todas las pérdidas que podamos" y en esa línea agregó: "El primero que debe cuidar la salud de todos es el Estado, jamás puede hacerse el distraído ante una pandemia, eso sería inconcebible e imperdonable".

En cuanto a las medidas dispuestas, manifestó que son "para proteger a la población y preservar la vida de cada uno de ustedes".

Reunión con gobernadores

Fernández se había reunido este jueves con 11 gobernadores, entre los que se encontraba el chubutense Mariano Arcioni. Anteriormente, ya lo había hecho con un grupo de mandatarios provinciales. Esta ronda de encuentros apuntaba a obtener un cierto consenso a las nuevas medidas restrictivas que apuntan a frenar la creciente curva de muertes y contagios en el país.

En este sentido, más temprano se había adelantado que Presidencia ya contaría del apoyo de los gobernadores para reforzar las medidas sanitarias.

Con 16,46 muertes por coronavirus por millón de habitantes, Argentina se puso a la cabeza del ranking superando incluso a Brasil, que registra 11,82 por millón. "Estamos en el peor momento dela pandemia", había reconocido el presidente. Además, Argentina se encuentra en tercer lugar en nuevos casos positivos diarios, después de India y Brasil.