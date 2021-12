"Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron", adelantó Diego Cardozo, ministro de Salud provincial.

Es que Córdoba se encuentra en alerta por un posible brote de la variante Ómicron de coronavirus en fiestas de egresados. Desde el Ministerio de Salud provincial estimaron que ascienden a 90 los casos.

"Desde Malbrán nos anticipan que, al igual que en el caso del brote en Colonia Caroya y Jesús María, es casi seguro que se ratifique en sus pruebas", agregó en diálogo con La Voz del Interior.

El funcionario hizo mención así a las ciudades donde se conocieron los primeros casos de la variante Ómicron en la provincia . Correspondieron a un viajero procedente de Dubai ya contactos estrechos.

Investigan brote de covid en Córdoba: lo originó un hombre que entró al país vacunado y con PCR negativo

Sobre los nuevos contagiados de covid-19, no se informó si presentan el esquema completo de vacunación.​ La mayoría de los afectados cursa cuadros clínicos leves, pero en las últimas horas fue internada una joven de 23 años con dos dosis de Sinopharm aplicadas.

El nuevo brote sería el de una joven que regresó al país desde Estados Unidos y es hermana de uno de los alumnos que hacía su colación y egreso del secundario.

Es por ello que Cardozo llamó al Gobierno Nacional a rever el protocolo para viajeros y que sólo exige cuarentenas para quienes tienen un paso por Sudáfrica, país donde se conocieron los primeros casos de la nueva cepa.

En ese sentido, propuso el aislamiento para todos los viajeros que ingresen al país​. "Hemos tenido ya un caso de un viajero de Dubai, ahora sería de una persona que el trajo de Estados Unidos", planteó.

Y agregó: "Lo que estamos planteando es que para todos los que ingresen al país se aplique un aislamiento de cuatro días, que es el tiempo en el que en su mayoría los casos se positivizan, luego traer un PCR de no más de 72 horas negativas".

"Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no habíamos visto con Delta", advirtió el ministro.

Por su parte, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, había precisado a Cadena 3 que hasta ahora eran 54 los casos confirmados asociados a fiestas de egresados en la ciudad de Córdoba.

Además, 800 personas permanecen aisladas y se activaron todos los protocolos de prevención.

Con información de Clarín

Los primeros casos

Se incrementan los testeos por casos de covid-19. Foto: Enrique García Medina

Este domingo, el Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los primeros cuatro casos de esa variante en la provincia.

La cartera sanitaria dijo en un comunicado que el Instituto Malbrán certificó la información en sus laboratorios. Los cuatro primeros casos cordobeses están vinculados al viajero proveniente de Dubai y tres de sus contactos estrechos.

La persona proveniente de Emiratos Árabes Unidos arribó el jueves 2 de diciembre al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza con test negativo y dos dosis de vacunas.

"Una vez en la provincia, el sábado 4 presentó síntomas compatibles con Covid-19, por lo que se efectuó un test rápido, cuyo resultado fue positivo", explicaron en el comunicado.

La confirmación del resultado positivo de la PCR por parte del Laboratorio Central se efectuó el martes 7 y no resultó compatible con las principales variantes de circulación en Córdoba (Delta, Manaos y Andina), por lo que se efectuó una secuenciación parcial, que permitió inferir un probable caso de variante Ómicron.

Al ser el primer caso de un viajero en Córdoba con nexo epidemiológico vinculado a esta cepa, la muestra fue enviada al Instituto Malbrán para la secuenciación total del genoma viral, cuya confirmación fue comunicada el domingo.