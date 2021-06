Mariela Nahuelmir es la madre de Alan, un joven de Comodoro que tiene parálisis cerebral y desde hace más de un mes está sin acompañante terapéutico. "Él no camina, no habla, no ve, necesitamos asistencia y desde el 12 de mayo no tenemos respuesta", relató.

En diálogo con ADNSUR, Mariela contó que si bien los abogados se están ocupando del tema "no hay respuestas concretas: hace días que me dicen la otra semana, la otra semana, y así me tienen desde el mes de mayo".

Manifestó que en un momento Alan era asistido con una terapeuta que "le cambiaba los pañales y me ayudaba a levantarlo porque tengo una hernia de disco y se me complica".

Sostuvo que ella presenta una discapacidad visual "y eso también complica" la tarea de atenderlo como él lo necesita. Además "la casa donde estamos no está adaptada a su discapacidad".

La mujer aseguró que "él lo necesita muchísimo, me extraña que nadie me haya escuchado ni escuchado a los abogados". Y pidió que "si acá no me dan una respuesta que por lo menos me la den desde Rawson".

Mariela dejó sus números de contacto: 2974202921 (Whatsapp) y 2975212811 (llamadas).