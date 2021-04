RAWSON (ADNSUR) - Este jueves, Fabián Puratich negó los rumores que hablaban de la presencia de "nuevas cepas" de coronavirus en Chubut. En este marco, consultado por ADNSUR, precisó cómo seguirá el plan de vacunación para la provincia.

En la noche del miércoles, el Jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, aseguró que existe la chance para "las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los privados que puedan comprar vacunas por su cuenta”. Sin embargo, el ministro de Salud provincial mencionó que "no lo tenemos previsto como una posibilidad aún. Hasta ahora tenemos la provisión que corresponde desde Nación", sostuvo.

El jueves pasado llegaron al país las 904.000 dosis de la vacuna de Sinopharm. Este lunes, arribaron las 12 mil dosis que fueron destinadas a Chubut y desde el Ministerio de Salud Provincial señalaron que se intentará avanzar "lo más que se pueda" en la vacunación de los habitantes.

Bajo este contexto, Puratich añadió que "hay que tener en cuenta que el problema no es quién las compra o quién no las compra, sino que no hay (stock de) vacunas en el mundo".

Y agregó que "por más que esté habilitado, conseguir las vacunas es algo muy complejo", sentenció. Hasta el momento, Chubut recibió un total de 88.305 dosis que fueron distribuidas por los distintos puntos de la provincia.

De estas, 49.281 fueron destinadas para la aplicación de la primera dosis, mientras que 8.143 fueron utilizadas para la segunda (dando un total de 57.424 vacunas aplicadas).