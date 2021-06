Torres recibió en la Cámara de Diputados al intendente de Esquel, Sergio Ongarato, con quien dialogó sobre la paralización de la obra del aeropuerto cordillerano. En ese sentido, manifestó que "estamos presentando un pedido de informe sobre el estado de obra del aeropuerto de Esquel, y solicitando su continuidad ya que es una obra fundamental para desarrollo turístico y económico de la ciudad y de toda la comarca andina".

Asimismo el Legislador Nacional expresó que: "La obra se financia a través de un fideicomiso por la tasa de aeropuerto, por lo tanto cualquier modificación de partidas que se haya realizado no debería afectar la ejecución de la misma".

Y agregó: "por eso no se explica por qué la obra está parada, y no se tienen novedades sobre la continuidad de la misma, afectando a más de 300 puestos de trabajo en una época donde es necesario motorizar la economía y no estancarla aún más".

Para finalizar, Torres indicó que elevará el reclamo al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para que dé respuesta en la próxima sesión informativa en el Congreso de la Nación.