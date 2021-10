Vecinos de Comodoro Rivadavia han reportado en los últimos días la llegada de un correo eléctronico sobre un cobro por 95 mil pesos en concepto de Reparación Histórica. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtieron que es falsa y que se trata de una estafa.

"Este correo es enviado desde anses.gob.ar" dice en el membrete el correo que ya le llegó a varios vecinos de la ciudad de la petrolera. Y a continuación, con un sello que dice "Reparación Histórica ANSES": el mensaje indica "estimado beneficiario. Por motivos de la ley de ajustes de cobros innecesario. Usted tiene para cobrar $95.000. El cual se aproxima el venicmiento para aceptar la conformidad del ajuste de haberes. Es necesario que ingrese, complete el formulario de conformidad para la acreditación de la suma que necesidad del estado nacional junto al BCRA".

Y a continuación se deja un link para llenar el supuesto formulario. Sin embargo, dicho mensaje que llega por correo electrónico es falso advirtió la ANSES. "Nunca pedimos datos personales y bancarios por correo electrónico", comenzaron explicando a través de un comunicado. Y tampoco "comunicamos montos de prestaciones o retroactivos por email", agregaron.

"El que se ve en la imagen es el falso formulario que avisa del vencimiento de un supuesto “cobro pendiente”: solicita informar datos personales, bancarios y cuánto se percibe por jubilación o pensión. Desde ANSES nunca solicitamos estos datos”, precisaron.

Desde el organismo solicitaron a las personas que les llegue este correo electrónico desestimarlo y denunciarlo, pero también recordaron que no se debe acceder a publicaciones o correos " no verificables y/o cualquier invitación a acceder por enlace simple a cualquier sitio web que no sea anses.gob.ar.".

Los canales habilitados para denunciar intentos de fraudes o estafas del organismo son:

• Por internet ingresando a Mi ANSES y eligiendo la opción "Hacer una denuncia" en la sección "Denuncias y Reclamos". (sigue)

• Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas.

• Personalmente en cualquier oficina oficina de ANSES en el horario de atención al público.

• Por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).