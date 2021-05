Las tobilleras electrónicas se utilizan como medidas preventivas de protección para víctimas de violencia de género, la cual es colocada al denunciado y se activa cuando se lo detecta en cercanías del domicilio de la víctima o de su persona. En Comodoro Rivadavia, desde Fiscalía reconocieron que algunas desde hace un largo tiempo no funcionan correctamente.

María Laura Blanco, fiscal del Ministerio Público Fiscal, habló con Periodismo de 10 en la CNN Radio, y afirmó que una situación que se ha observado en el último tiempo es que las tobilleras no estarían funcionando de forma correcta. “No estoy más en la agencia de violencia de género hace unos meses. Pero hasta donde yo estuve e incluso sigo teniendo algunos casos más avanzados, creo que no se han colocado nuevas tobilleras", dijo.

"Todas las que quedaron colocadas no están funcionando correctamente. Eso no depende de nosotros, eso es un recurso que nos da el Ministerio de Gobierno”, aclaró sobre las fallas que estarían sufriendo estos dispositivos.

Asimismo, la fiscal dijo desconocer cuál sería el inconveniente pero según se le ha informado “a veces no funcionan bien o se apagan”. Y detalló que la víctima debe reclamar al centro de Monitoreo de Trelew "porque nunca se estableció el centro en Comodoro, puede llamar desde el dispositivo para informar que está funcionando mal".

En este marco, Blanco señaló que “no son más de tres o cuatro pero si en todas estamos viendo desperfectos en el funcionamiento. No que no funcionan directamente sino desperfectos que terminan asustando a la víctima” porque se acerca la policía para informarle que la tobillera no funciona y debe quedarse en la zona .

Finalmente, recordó que si bien el centro de monitoreo de las tobilleras funciona en Trelew y no en Comodoro “igual funciona bastante bien”, porque ante la activación se ponen en contacto con la comisaría más cercana y llega un patrullero al domicilio de la víctima.