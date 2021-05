El test rápido para detectar en sólo 20 minutos si una persona tiene o no Covid-19 podría ser contraproducente al dar una "falsa seguridad" a las personas sobre un supuesto resultado negativo que en realidad es positivo. Por eso desde la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata insistieron este lunes con la necesidad de que los exámenes de coronavirus se realicen en laboratorios.

"Un autotest en casa sólo calma ansiedades y da falsa seguridad", explicó a Rosana Toro, viróloga clínica responsable del diagnóstico de coronavirus en el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

Apenas comenzó la pandemia como tal, en marzo de 2020, el único examen para detectar el SARS CoV-2 (el coronavirus causante del Covid-19) "era la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), una técnica que no se realiza en la mayoría de los laboratorios, por lo que la capacidad diagnóstica era limitada", explicó Toro. Luego se sumaron otros métodos, como el de la amplificación isotérmica.

"En los últimos meses irrumpieron en el mercado kits diagnósticos que detectan antígeno (una proteína del coronavirus), cuyo resultado está disponible en 15 o 20 minutos y no necesitan ningún equipo accesorio", señaló Toro. Esos son los tests problemáticos según la especialista, porque "muchas veces, ante un contacto con un caso positivo, las personas piden un hisopado en vez de aislarse como corresponde".

"Si se hicieran un test rápido, un resultado negativo daría falsa seguridad y no cumplirían el aislamiento correspondiente", convino.

Los kits rápidos fueron aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la venta en farmacias "pero con la aclaración que es de uso profesional exclusivo", señaló Toro.

La médica viróloga consideró que es complicado "pensar que un bioquímico pueda ir a comprar el producto a la farmacia para realizar un diagnóstico profesional, o que lo compre un particular y vaya a que un médico o un bioquímico tome la muestra y realice el test".

Uno de los puntos más flojos del kit de venta en farmacias es "el tiempo de toma de muestra", que "si es muy precoz, puede dar un falso negativo", explicó la especialista.

Se recomienda que las personas con síntomas se sometan a un hisopado en seguida, y que quienes sean contacto estrecho de un paciente con coronavirus se aíslen al menos 14 días.

Recién al séptimo día la persona asintomática puede romper su aislamiento (que es de 10 días) para hacerse un test de coronavirus.

"La toma de muestra se debe realizar en condiciones de bioseguridad. Los profesionales que toman los hisopados en los lugares de testeo utilizan un equipo de protección personal para evitar exponerse a las secreciones del paciente. La venta libre podría permitir que un grupo de amigos, por ejemplo, puedan hisoparse entre ellos quedando expuestos al contagio", agregó.

"Comprar test rápidos en farmacias no ayuda a controlar la pandemia, solo calma ansiedades y da falsa seguridad. Debemos ser responsables en la información a los pacientes y no generar expectativas equivocadas", sostuvo Toro, para quien "así como los medicamentos no se deben vender fuera de las farmacias, los test diagnósticos no se deben realizar fuera de los laboratorios" porque "el bioquímico garantiza la calidad del resultado".

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que el Covid-19 "es un evento de notificación obligatoria establecido por Ley 15.465 y refrendado por Resolución 680/2020 del Ministerio de Salud nacional", como apuntó en Twitter el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, al defender la resolución que prohibió la venta de los tests rápidos en farmacias del territorio bonaerense.

"Quiere decir que cuando se diagnostica un caso debe registrarse y notificarse en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud por personal autorizado", escribió.