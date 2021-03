Advierten que "las dosis que han llegado no son suficientes" para todo el personal de salud

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La subsecretaria de Salud del Municipio de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, indicó que por estas horas se sigue vacunando contra el coronavirus al personal de salud de la ciudad y afirmó que la demanda es muy importante por estos días.

En diálogo con ADNSUR, explicó que cuando se inició la convocatoria a todo el personal de salud desde el Área Programática Sur “no se anotó todo el personal de salud” porque había gente con “un poco de miedo a vacunarse por la desconfianza misma que se generaba alrededor de la vacuna”. Sin embargo, han comenzado a anotarse el personal de salud restante y por ello, las dosis que han llegado no son suficientes todavía para cubrir a todo el personal.

Sobre la vacunación para el sector docente, la funcionaria municipal explicó que está demorado porque que "ahora tenemos que vacunar a los mayores de 70 años”, y además, confirmó que llegaron las vacunas para las personas de riesgo de 18 a 59 años. Por el momento, no han llegado las vacunas que Nación destinará para el personal de salud y se desconoce por ende, cuántas llegarán a Comodoro.

Simunovich aclaró, ante la presentación judicial de Farmacéuticos para ser incorporados a la lista de vacunación que “eso no lo decimos nosotros sino que es una normativa a nivel país que no se lo toma como personal de salud”, y reconoció que “las vacunas están nominalizadas y no podemos ir por fuera” de lo establecido.

Finalmente, anunció que por estas horas se trabaja en buscar un nuevo lugar para ubicar el puesto del Plan Detectar que estaba en la Escuela de Arte, ya que comienzan las clases y se necesita el espacio para recibir a los alumnos.