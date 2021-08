ADNSUR, en la apertura de una nueva ruta de LADE de Comodoro a Bahía Blanca y Neuquén

En la Patagonia, LADE tiene una extensa historia en una fluida conectividad aérea que contribuye –decisivamente- al desarrollo económico de nuestras ciudades, la integración e incluso también la soberanía como fueron los históricos vuelos directos a las Islas Malvinas en la década de los ’70 que partían desde Comodoro Rivadavia en los que no se requerían pasaportes.

Esta semana, LADE va a escribir una nueva página de su legendaria trayectoria a través de la puesta en funcionamiento de un vuelo de una nueva ruta aérea. Precisamente, el martes 17 de agosto el avión SAAB 340 de LADE partirá a las 07:20 h desde Comodoro Rivadavia y hará escalas en Trelew, Bahía Blanca, Neuquén (donde habrá una conferencia de prensa en la que ADNSUR participará), Mendoza y regresará a Neuquén en las últimas horas de ese día. El miércoles 18 de agosto, saldrá a las 09:20 h desde Neuquén y hará escalas en Mendoza, Bahía Blanca, Trelew y –finalmente- aterrizará en Comodoro Rivadavia a las 19 h, aproximadamente.

Una historia gloriosa con un sello patagónico

Esta Línea Aérea de Fomento para Transporte de Pasajeros, Carga y Correo, hizo su vuelo inaugural el 4 de septiembre de 1940, uniendo los destinos El Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa Rosa, Neuquén y San Carlos de Bariloche, bajo la denominación de LASO (Líneas Aéreas del Sudoeste). Este primer vuelo oficial regular se realizó con un avión Junker JU-52, trimotor, al mando del entonces teniente primero Juan Francisco Fabri.

Posteriormente fue creada LANE (Líneas Aéreas del Noreste), que cubría la ruta entre Buenos Aires y Cataratas del Iguazú, realizando su vuelo inicial el 06 de enero de 1944. En el mes de octubre del año 1944, se unificaron las denominaciones LASO y LANE, resultando LADE (Líneas Aéreas del Estado), la que preserva el mandato de su creación para integrar a la Patagonia a través de sus sucursales.

En sus primeros tiempos, sus ‘vuelos regulares de fomento’ tenían salidas desde Aeroparque, con escalas en Mar del Plata, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz y Río Gallegos y –de esta manera- se unían los centros costeros más importantes del país. En ese contexto, Comodoro Rivadavia funcionaba como la ciudad cabecera más importante de la Patagonia a través del enlace de Río Mayo, Alto Río Senguer, José de San Martín, El Maitén, El Bolsón, San Carlos de Bariloche (ambos de Río Negro), San Martín de los Andes, Zapala, Cutral Co y Neuquén capital.

Los vuelos directos desde Comodoro Rivadavia a las Islas Malvinas

En uno de los períodos más importante de su trayectoria, LADE - a través del Acuerdo de Comunicaciones de 1971 entre Argentina y el Reino Unido-logró operar -directamente- desde Comodoro Rivadavia a ‘Puerto Argentino’ en las Islas Malvinas. Sus pasajeros no tenían que presentar pasaportes sino sólo unas tarjetas blancas de libre circulación.

Estos vuelos comenzaron en 1972 con el avión Grumman Albatros, continuando posteriormente con dos vuelos semanales de Fokker F-27 y F-28 y se interrumpieron en 1982 con el estallido del conflicto armado. Pero esta experiencia es fundamental para retomar el camino del diálogo que –permanentemente- requiere nuestra nación de cara a cumplimentar el respeto por los intereses y el modo de vida de los isleños, como establecen la Resolución 2065 de las Naciones Unidas y la Constitución Nacional, respectivamente, de cara a la resolución definitiva de la controversia y el ejercicio de la soberanía plena por parte del Estado Nacional Argentino.

“En su irreversible marcha hacia el sur, la Argentina crece”

“En esa marcha, la Fuerza Aérea Argentina contribuye constantemente. Las rutas aéreas de LADE son una prueba fehaciente de ello. LADE facilita el traslado de los pobladores desde el límite cordillerano, hasta el litoral marítimo, coordinando sus vuelos y sus aviones entre las principales cabeceras y los destinos más alejados”, destaca el texto institucional de la empresa nacional.

LADE no tiene como objetivo un rédito comercial. Su propósito es cumplir una función social de integración patagónica y entrelazar las pequeñas poblaciones con los centros de mayor importancia social, comercial y/o turística, necesarios para sus habitantes y frecuentados por el turismo nacional e internacional. Depende orgánicamente de la Fuerza Aérea Argentina bajo la órbita general del Ministerio de Defensa de la Nación que tiene como flamante ministro a Jorge Taiana.

¿Cuáles son las rutas aéreas de LADE en la actualidad?

El lunes el avión SAAB 340 conecta las ciudades de Comodoro Rivadavia, El Calafate y Río Gallegos (Santa Cruz) y Río Grande y Ushuaia (en la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur). El martes, el avión Twin Otter integra a Comodoro Rivadavia, San Julián, Río Gallegos, El Calafate, Río Grande y Ushuaia.

El miércoles, otro avión Twin Otter sigue la ruta aérea desde Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, El Calafate, Río Grande y Ushuaia. El jueves, una nave Fokker F28 despega de Aeroparque (Capital Federal) y hace escalas en Bahía Blanca, Puerto Madryn, Bariloche y nuevamente en Puerto Madryn y Bahía Blanca antes de su regreso a la Capital Federal. El mismo día, un avión Twin Otter inicia su trayectoria en Ushuaia con escalas en Río Grande, Río Gallegos, El Calafate, San Julián y Comodoro Rivadavia.

El viernes, el avión SAAB 340 despega desde Comodoro Rivadavia y recorre El Calafate, Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

El desafío de la Patagonia para una mayor conectividad terrestre, aérea, marítima y ferroviaria

En todos los casos, los costos de los pasajes son más económicos que en las aerolíneas convencionales tanto públicas como privadas. Hay que tener en cuenta que la franquicia permitida es de 15 kg. de peso en bodega. El equipaje de mano permitido no puede superar los 40 cm x 30 cm y su peso es hasta 5 kg. Se recomienda llevar consigo los objetos de valor y/o frágiles como máquinas fotográficas, joyas, filmadoras, etc. LADE no acepta valores declarados deslindando responsabilidades por objetos de valor dentro de los equipajes. Se encuentra –terminantemente- prohibido transportar ácidos, venenos tóxicos, líquidos inflamables o explosivos, aerosoles, sustancias infecciosas, etc. Asimismo, en el equipaje de mano y por normas de seguridad se encuentra prohibido llevar elementos cortantes, punzantes y armas.

La Patagonia se integra al resto del país –fundamentalmente- de manera terrestre a través de las rutas 3 y 40. Por su parte, en el plano aéreo, se posicionan Aerolíneas Argentinas, LADE y las compañías privadas.

Los puertos patagónicos –paulatinamente- van ampliando su capacidad operativa. La cuenta pendiente es el ‘Ferrocarril Transpatagónico’ que podría agilizar y abaratar las cargas logísticas y –paralelamente- convertirse como una oferta atractiva para el transporte de pasajeros. Habrá que seguir con las gestiones en este sentido por parte del arco político, institucional y sectorial de las provincias patagónicas involucradas para que ese anhelo se convierta en una realidad que puede resultar estratégica para el desarrollo y progreso de nuestra región.