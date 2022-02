Adaia López, la empleada bancaria de Chubut que está a un paso de las audiciones a ciegas de "La Voz Argentina"

Ante una multitudinaria presencia de artistas de toda la Patagonia, ayer marte se llevó a cabo en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia el casting de "La Voz Argentina". Cantantes de distintas ciudades llegaron con la esperanza de quedar seleccionados para la nueva edición que se comenzara a emitir Telefe entre marzo y abril.

Cerca de 400 personas pasaron por el casting. La producción del programa televisivo desarrolló este martes la primera etapa del casting en el Centro Cultural. Aspirantes de toda la Patagonia, e incluso de Merlo y Rosario, audicionaron para el certamen. Unos 80 artistas podrían pasar a la siguiente fase.

Ayer se conoció que la Voz Argentina tenía a su primer preseleccionado tras el casting de Comodoro, se trata de Diego Jara, oriundo de Puerto Deseado, quien avanzó a la siguiente etapa de las audiciones para el popular reality.

Con el paso de las horas se van conociendo las historias de los otros artistas preseleccionados, entre ellos está Adaia López, una joven chubutense que superó la primera etapa.

Adaia es de Trelew, contó que hace poco tiempo presentó su primer material discográfico y que ayer, entre un grupo de 40 fue una de las 7 seleccionadas para realizar la prueba de cámara. Ahora espera la decisión de la producción en Buenos Aires.

“Todos los que pasamos a la prueba de cámara tenemos que esperar a ver a quién llaman para ir a Buenos Aires”, dijo y aclaró que en caso de ser convocada “ya pasamos a la audición a ciegas”.

Actualmente la joven trabaja en la sucursal del Banco Nación de Puerto Madryn a y continua formándose profesionalmente como cantante. “Trabajo en el banco y cuando no estoy ahí estoy abocada a mi carrera”, destacó a Radio 3.

Adaia había pensando durante la pandemia en abandonar su carrera como cantante, incluso hace tres semanas se contagió de coronavirus y había perdido la voz, pero afortunadamente logró recuperarse y tener una exitosa presentación en el casting. “Llegando a este día tan importante me agarró Covid y me quedé sin voz. Todavía tengo un poco de tos. Igual fue la emoción tan grande de participar y de cumplir con mi palabra que me vine igual”, afirmó.

La joven remarcó que no hay un plazo definido para tener una respuesta pero destacó que tiene varias propuestas para presentarse y dar a conocer su disco “Valiente”, recientemente lanzado.

“Tengo muchas ganas de ser la representante de la Patagonia”, expresó.