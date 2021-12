Activistas mapuches destrozaron la oficina de Turismo de El Bolsón

Este jueves un grupo de manifestantes mapuches ingresaron encapuchados a la oficina de turismo de El Bolsón generando destrozos y pintadas dejando al personal encerrados por unos minutos. Además, arrancaron las cámaras de seguridad.

Durante la toma de la oficina de turismo reclamaron que no se desaloje la Lof Quemquemtrew de Cuesta del Ternero y por la muerte de Elías Garay.

Según indicaron testigos los manifestantes generaron destrozos, pintaron la oficina con consignas, y se robaron computadoras, radios de montaña y cámaras de seguridad.

“Si desalojan, chau turismo”, fue una de las amenazas que estos grupos pintaron en las paredes del edificio.

“Las fuerzas federales estaban mirando de afuera, cómo ellos tomaban el lugar. No podían intervenir. Estas personas se retiraron solas, se ubicaron en la placita de enfrente con sus banderas y se fueron caminando tranquilitos. Es tierra de nadie”, dijo Karina, una vecina de El Bolsón, en diálogo con TN.

“Me acerqué a hablar con ellos y me dijeron que nos atacan donde más nos duele. Ellos dicen que somos presos de un sistema capitalista. Vinieron a atacar lo que simbólicamente representa a todo el pueblo como destino turístico y los que vivimos de esto”, agregó.

"No tengo muchas palabras que decir. Vamos a trabajar para poder recuperar esta oficina y estar a primera hora de la tarde para darle la mejor atención al turista. Es un grupo de cobardes que no tienen las agallas para ir y plantarse en la justicia. Vienen acá porque saben que hay un grupo de personas pacíficas que están trabajando. Destrozaron todo porque este no es un lugar violento y nadie los va a agredir. Son cobardes y no tienen el coraje de dar la cara porque andan a cara tapada", expresó el Secretario de Turismo de El Bolsón, Bruno Herriegel.

Con información de Bariloche 2000, Noticias de El Bolsón y TN