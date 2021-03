RADA TILLY (ADNSUR) - El acceso sur a Rada Tilly es la vía de entrada no solo del tránsito pesado sino de los vecinos que viven en el barrio Altos de la Villa. Se trata de sector muy concurrido ya que en la zona hay un club deportivo y un local gastronómico. Actualmente, la falta de señalización y dársenas de acceso en la Ruta 3 ponen en riesgo la seguridad de los automovilistas, y el mal estado de las calles dificulta la circulación, anulándola cuando llueve.

Por tratarse de un acceso ubicado sobre la Ruta Nacional Nº3, sin colectoras ni desvío, ingresar a Rada Tilly por la conocida “entrada de camiones” presupone una maniobra de riesgo para los automovilistas.

Los concejales del Partido Vecinal de Rada Tilly destacaron la importancia de la seguridad de los vecinos y de cualquiera que circule por ese tramo de la ruta contar, por lo que piden obras de mejoramiento vial y de ordenamiento de tránsito vehicular de forma urgente.

“Hoy esa zona no tiene ningún tipo de señalización, no hay carteles, no hay reductores de velocidad. Los vecinos de Altos de la Villa se exponen a un riesgo diario al salir de su barrio para entrar en la ruta, y unos metros más adelante los autos y camiones tienen que frenar casi a cero para bajar de la ruta e ingresar a la ciudad por el parque industrial”, señaló el concejal Bruno English, quien es uno de los autores del proyecto, junto con la concejal María Eugenia Spinassi.

Ese sector que bordea la ruta también “es el punto de encuentro de muchísimos vecinos que realizan actividades deportivas en los cerros, y que llegan hasta ahí en sus vehículos, estacionando a los costados de la ruta”, remarcó.

El proyecto propone el mejoramiento de la trama vial dentro del sector industrial de Rada Tilly y en los alrededores de la Ruta -en mal estado general- de forma urgente, junto con la colocación de carteles y señalización vial necesarias.

Además plantea la proyección de dársenas para evitar el frenado de rodados sobre la misma ruta, como también el ordenamiento de la zona utilizada para estacionar los vehículos a la vera de la calzada. Y sugieren la construcción de una rotonda frente a la entrada principal del Club Atlético Rada Tilly para ordenar el acceso al mismo.