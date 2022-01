A un año de su muerte, pintaron una estrella amarilla en homenaje a Ronald Guerra

Este martes 18 de enero se cumple un año de la muerte de Ronald Guerra, el joven de 25 años que fue atropellado por un médico que manejaba alcoholizado en Rawson.

En homenaje, pintaron una estrella amarilla en la curva de "El Elsa", en Playa Unión, con familiares y amigos de la víctima. También se hizo presente en el lugar el intendente Damián Biss.

Ronald fue atropellado hace un año atrás por el médico Nicolás Suganuma, quien el próximo 13 de junio deberá enfrentar el juicio oral y público.

La madre del joven, Liliana Guerra, expresó en diálogo con ADNSUR: "en esta ruta fue la tragedia que rompió nuestra familia a pedazos, pero estamos tratando de ponerle la mejor cara y que este dolor se convierta en proyectos y una labor".

En este contexto, sostuvo que "son muchos sentimientos encontrados. Hoy no dormí, estoy totalmente desvelada. El 18 de enero de 2021 estaba cenando conmigo, charlaba las últimas palabras, nos abrazamos y nos saludamos como siempre lo hacíamos antes de irse a trabajar".

Y explicó: "Me quede esperando hasta las 2 de la mañana que llegue ese mensaje donde decía “mamá, te amo. Llegue”. Mientras más transcurrían las horas, más difícil se me hacía. Rogaba que amaneciera rápido y venir acá, recordarlo con una sonrisa y no amargamente".

En este mismo sentido, indicó que "ha sido un año complicado. Hemos vuelto a audiencia, revisión de audiencia y pedidos de Libertad. He estado en marchas para que los jueces nos escuchen y vean que un homicidio vial no es un accidente común y corriente, y ver que aunque la persona esté muerta vale y merece tener voz", cerró.

El próximo sábado 22 se hará una bicicleteada que partirá a las 19 horas desde el barrio 2 de Abril, en la capital provincial, y realizarán un recorrido hasta este lugar siguiendo el mismo camino que realizaba Ronald rumbo a su trabajo.