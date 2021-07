A los 54 años se recibió de abogado y viajó 50 km a caballo para recibir el título

Carlos Medina tiene 54 años, es oriundo de la localidad de Hernando de la provincia de Córdoba, se recibió de abogado y viajó hasta General Deheza- a unos 50 km- a caballo para recibir el título.

"A los 50 años, como a cualquier hombre, le da un quiebre en la vida y por ahí comienza a pensar si hay alguna posibilidad todavía para él", afirmó el sargento primero de la Policía de Córdoba, está casado y tiene tres hijos.

El hombre realizó la carrera de abogacía que la Universidad Siglo 21, estudió largos años después de cada jornada laboral y asegura que el rol de su mujer fue clave para alcanzar su sueño. “Ahora me pareció que me tocaba a mí. Era muy consciente de que esta era la última oportunidad que tenía en mi vida de hacer algo propiamente por mí, y no la desaproveché”, dijo.

Carlos además, contó que seguirá trabajando como policía, aunque tiene la intención clara de poder conjugarlo con su nueva profesión. "Descubrí que la profesión es realmente apasionante, es atrapante, seguramente voy a ejercer", manifestó a medios locales sobre la abogacía.