Melanie, la hija de Claudia Daniela Velasco - la docente de 53 años que fue asesinada de dos puñaladas en inmediaciones de la Escuela Perito Moreno - asistió este sábado a la marcha de pedido de justicia por el femicidio de su mamá y aseguró: "Yo sé que se hará justicia".

"Mucha se comunicó conmigo: la jefa de fiscales y la Secretaria de Género. También personas que conozco y otras que no. Tengo el apoyo. La verdad que no me siento sola y con mi hermana estamos muy tranquilas", aseguró en contacto con ADNSUR.

Melanie además escribió una carta en sus redes sociales, en la cual recordó a su madre. "Me quedo con esta sonrisa", dijo.

Al finalizar la marcha también agradeció el acompañamiento de toda la gente que se acercó. "Que se hayan tomado unos minutos para venir, para mí es un montón".

Comodoro: se olvidaron de cerrar la costanera para el recital de Los Tekis y sacan los autos en grúa

"Muchísima gente me mandó mensajes. Es muy importante la contención de todos. Ojalá que mi mamá sea la última", señaló.