¿Vuelos cancelados?: Controladores aéreos del país reclaman por salarios y contra un despido en Comodoro

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Controladores aéreos lanzaron un plan de lucha en todo el país, en reclamo para retomar la negociación paritaria y actualizar salarios, según informaron fuentes a ADNSUR. El conflicto, que podría afectar vuelos en las próximas semanas, involucra además la situación de una controladora aérea del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que fue despedida “sin causa y en violación al decreto presidencial que prohíbe todo tipo de despidos”, según refirió Jonatan Doino, secretario general de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

Los trabajadores y trabajadoras nucleados en ATEPSA son los encargados de organizar la navegación aérea. Autorizan los despegues, rutas y aterrizajes de todas las aeronaves que circulan por el espacio aéreo argentino distribuidos en los 54 aeropuertos y aeródromos de todo el país y tienen bajo su función instalar y mantener todos los sistemas de navegación electrónicos como radares y sistemas de comunicación.



“En marzo empezamos con la discusión salarial y se han indo incrementando los reclamos, como las condiciones de seguridad y la falta de personal desde el año 2018 –detalló Doino, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro (94,3 Mhz)-. En medio de todo esto nos surgió el despido de una compañera, Norma Rotta, trabajadora del centro de control de tráfico aéreo de Comodoro Rivadavia, que es el más importante de toda la Patagonia”.



Señaló que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA SE) no dio ninguna respuesta en su carácter de empleador, al tiempo que el gremialista denunció que el despido no tiene causa, tratándose de una empleada de amplia trayectoria y conocimiento.



“En el aeropuerto de Comodoro Rivadavia hacen falta mínimamente 14 personas, pero se toma este tipo de decisiones, que afecta a una trabajadora con 30 años de experiencia en un sector en el que formar un controlador lleva un mínimo de 5 años. Esta compañera tiene un currículum intachable. Este tipo de situaciones nos ha llevado a iniciar este plan de lucha”, agregó.

Medidas en forma progresiva

Doino aclaró que las programaciones de vuelos no se verán alterados en lo inmediato, “pero en algún momento se pueden ver afectados, más allá de que los vuelos sanitarios o traslados de vacunas se seguirán haciendo, porque son un servicio esencial. Si hubiera medidas de fuerza, no pueden darse en forma sorpresiva, sino que las debemos anticipar con tiempo para que los pasajeros no se encuentren con una situación sorpresiva”, precisó.

“Llegamos a esta medida ante la intransigencia EANA SE con la que nos reunimos una y otra vez sin ningún resultado. Nuestros sueldos caminan en cámara lenta mientras los precios vuelan al ritmo de los aviones que controlamos”, expresó .



En cuanto a la discusión paritaria, precisó: “Queremos un incremento que sea importante también en cuanto a calidad del empleo, queremos una discusión salarial acorde a la situación que atravesamos y que durante toda la pandemia seguimos garantizando el servicio”.