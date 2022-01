Quien iba a pensar hace unos años qué era posible hablar de vinos en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Sin embargo, hoy es una realidad en Comodoro, y además de una primera elaboración de vinos con uvas criollas, hay un grupo de personas que trabaja en sus propios viñedos, apostando a la producción de vinos en pocos años.

Ahora llegó el turno de Rada Tilly, donde una mujer ya proyecta el primer viñedo de la villa balnearia, una iniciativa que espera que repliquen otros vecinos para así armar un grupo de asesoramiento y trabajo conjunto, tal como sucede en la vecina ciudad y también en Caleta Olivia, el norte de Santa Cruz.

Jackelin Olsonoski es optimista, y asegura que le “gustaría poder poner a Rada Tilly en el mapa del vino”. Cuenta que la idea comenzó hace unos años, cuando vio una publicación dónde hablaban de ayuda técnica para este tipo de emprendimientos. “Me acuerdo que consulté, me dijeron que sí, que podía ser, pero ahí quedó y nunca más tuve contacto. Ahora, hace un tiempo atrás ví una nota de Dario Maldonado, le mandé un mensaje, me pidió fotos, y me dijo que tenía las condiciones para hacer algo distinto. Así que apostando al futuro decidí meterme en esto”, cuenta sobre cómo se dio todo.

Jaqueline tiene un predio en la zona del hipodromo. Sus padres compraron el lugar en 1975 cuando volvieron a la zona, luego de haberse marchado por un traslado laboral petrolero. Así, Jaqui, quien nació en Comodoro, se reencontró con esa zona que casi no había conocido, pero de la que tanto había escuchado.

El predio cuenta con una superficie de 3000 metros cuadrados, y poco menos de un tercio de ellos, sobre un faldeo con sol permanente, serían destinados a la plantación de viñedos. Así, donde alguna vez hubo caballos, ya que el padre Jacki era un enamorado de los equinos, en los próximos años podría estar la primera producción de vinos hechos integrantes en Rada Tilly.

Respecto a la tierra, la docente explica que “el loteo está virgen, hay que limpiar, armar el circuito de riego, pero la iniciativa y las ganas están. El vino es algo que me gusta, me parece muy interesante y creo que el amor a la tierra, por Rada Tilly, de alguna manera me motiva, porque me gustaría poder poner a Rada Tilly en el mapa del vino”.

Como sabe que su experiencia en el rubro es nula y “la unión hace la fuerza” su deseo es conformar un grupo de productores, tal como sucede en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y la Cordillera, para así trabajar en forma conjunta el asesoramiento técnico e ir creciendo entre pares.

¿PERO SON POSIBLES LOS VINOS DE LA VILLA?

Quién está detrás de este proyecto es el etnólogo Dario Gonzalez Maldonado, quien trabajó en lo que fue la primera bodega de vinos de Chubut.

Patagonia Wines fue la precursora de todo en la década del 90, y hoy sigue abierta, con nuevos dueños, una gerente de Comodoro, y abriendo sus puertas al turismo.

Maldonado hace un tiempo viene trabajando el concepto de bodegas Garaje, y el año pasado junto a Comodoro Conocimiento realizó una prueba piloto con uvas de Comodoro, para que históricas parras que tenían vecinos fueran convertidas en vinos.

Además, ya asesora a un grupo de productores que quieren hacer sus primeras armas en viñedos, como Jacki.

Respecto al futuro en la villa, Maldonado es optimista. “Las condiciones agroclimáticas y de suelo son súper buenas, porque está dentro de esa franja del Golfo San Jorge que está catalogada para hacer vitivinicultura”.

“Rada Tilly tiene condiciones similares a Comodoro y tiene mucha influencia el mar y eso es muy bueno por muchos factores; hace que no tengas heladas prácticamente, los inviernos no son tan crudos como en la zona cordillerana, y en ese aspecto es muy interesante. Y el suelo es similar a Comodoro, son suelos bastante aptos porque son francoarenosos, que quizás no tienen una alta fertilidad, pero eso lo maneja uno y uno puede manejar a su gusto la planta respecto a los polifenoles, los taninos, y el uso del agua”, detalla.

Precisamente, en una zona donde los problemas de agua son constantes, Maldonado, asegura que los viñedos no requieren de grandes cantidades de riego. “Al ser pequeñas producciones que son latifundistas, no tienen problemas de agua. Pero la vid es uno de los cultivos que menos consume, está entre los 400 0 600 milímetros de lámina de agua por año, un olivo está en 1100, un cerezo en 2500, entonces es de las que menos agua necesita”, dice, sabiendo que el agua es un problema todos los veranos en la zona.

Por el momento Maldonado ha recibido otros llamados de interesados en armar sus propios viñedos. Sin embargo, el más concreto es el de Jacky, quien sueña con convertirse en la primera productora de vinos de Rada Tilly con un viñedo urbano.